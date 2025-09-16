Как Букингемский дворец готовится встретить Дональда и Меланию Трамп

Стало известно, как британская столица готовится к высокому визиту первой пары Америки, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп и его жена Мелания прилетят в Лондон вечером 16 сентября. Визит продлится три дня, и для королевской семьи это станет испытанием, пишет New York Post.

"Король не любитель светской беседы. Камилла не тяготеет к гламурному стилю, как Мелания, она хозяйка поместья, а не модница. В принципе, это не самая удачная комбинация, ведь Трампу нужно, чтобы его обхаживали. А Карл этого не может", – рассказал сотрудник дворца.

Учитывая такое положение дел, король делает ставку на дипломатическое обаяние принцессы Кейт.

"Программа расписана до мельчайших деталей, чтобы свести к минимуму риск неблагоприятных, неловких или неуклюжих ситуаций. Большая надежда возлагается на принцессу Кейт и ее шарм", – поделился инсайдер из дворца.

Кейт и принц Уильям первыми встретят президента США и первую леди на территории Виндзорского замка. Затем они проводят гостей к королю Карлу и королеве Камилле, и состоится масштабная приветственная церемония на открытом воздухе.

После приветствия планируется изысканная поездка в карете по Виндзору, затем военный парад и почетный караул. За обедом за королевским столом Трамп и Мелания смогут насладиться королевским гостеприимством. После этого они посетят выставку Royal Collection и возложат венок на могилу Елизаветы II в часовне Святого Георгия.

Кульминацией визита станет банкет 17 сентября, на котором выступят с речами Карл и Трамп. А в четверг королевская семья простится с гостями.

После королевских проводов Трамп отправится в Чекерс, чтобы встретиться с британским премьер-министром Киром Стармером. Запланированы также переговоры с представителями правительства и бизнеса.

"Мелания будет следовать собственной программе и посетит, в частности, Королевскую библиотеку и кукольный домик королевы Марии. Кроме того, она вместе с Кейт побывает в школах и поучаствует в благотворительных проектах", – говорится в публикации.

