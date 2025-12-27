#Казахстан в сравнении
Мир

Праздничное фото Джо Байдена с семьей вызвало недоумение у американцев

Рождество и Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 08:44 Фото: Х/JoeBiden
25 декабря экс-президент США Джо Байден поделился рождественским снимком, который не понравился жителям Америки, сообщает Zakon.kz.

После праздничной фотографии первой пары Америки свою версию семейного фото показал предшественник Трампа.

Но и эта фотография не понравилась американцам.

"Он что, решил от всех спрятаться?" – возмутились в комментариях.

Основное внимание на снимке привлекает его сын Хантер, который визуально занял центральное место в кадре. Среди взрослых участников фотографии он единственный выглядит серьезным и не улыбается.

На фотографии запечатлены восемь человек, однако экс-глава Белого дома виден лишь частично. Значительную часть его фигуры и правую сторону лица закрывает супруга Джилл Байден, за руку которой он держится. Таким образом, Байден стал единственным участником снимка, попавшим в кадр не полностью.

Ранее кунг-фу горилла победила в конкурсе фотографий 2025 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
