Мир

Народную забаву признали опасной: в Пакистане можно попасть в тюрьму из-за воздушного змея

воздушные змеи запретили в Пакистане , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 19:53 Фото: pixabay
Парламент пакистанской провинции Пенджаб принял решение о запрете изготовления и запуска воздушных змеев, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Express Tribune, нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 5 млн пакистанских рупий (более 9 млн тенге).

"Законодательное собрание Пенджаба в среду большинством голосов приняло закон о регулировании запуска воздушных змеев, вводящий на территории провинции строгие наказания и серьезные штрафы в этой сфере с целью защиты жизни людей и их собственность," – пишет издание.

Отмечается, что новый закон запрещает изготовление, хранение, продажу и запуск воздушных змеев с острыми нитями. Теперь разрешено использовать только хлопковые стропы. Для производства и реализации одобренных змей введена обязательная регистрация. Все мероприятия, связанные с запуском воздушных змеев, должны быть согласованы заранее. Также установлен наградной фонд – до 5 тыс. рупий (около 910 тыс. тенге) за сообщения о нарушениях, связанных с воздушными змеями.

В Пенджабе запуск воздушных змеев и состязания на них – часть народной культуры. Во время весеннего праздника Басант люди запускают змеи, а участники соревнуются в ловкости, пытаясь перехватить и перерезать змей противника с помощью острых нитей из нейлона, проволоки и специальной стекловой манджхи. Однако из-за опасных случаев, иногда с летальным исходом, власти приняли решение запретить подобные развлечения ради обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на пользование среднеазиатской черепахой и ее частями.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
