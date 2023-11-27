В Шымкенте скончался годовалый мальчик, которого выбросили с четвертого этажа
Фото: Zakon.kz
Годовалый мальчик, которого выбросили с четвертого этажа в Шымкенте, скончался в областной детской больнице. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева, сообщает Zakon.kz.
"В 18:39 24 ноября главврач сообщили, что к сожалению остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия без эффекта", – написала на своей странице в Facebook Жаннета Жазыкбаева.
В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он выкинул из окна четвертого этажа годовалого малыша. Он приходится ему дядей. Известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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