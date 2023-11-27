В Шымкенте скончался годовалый мальчик, которого выбросили с четвертого этажа

Фото: Zakon.kz

Годовалый мальчик, которого выбросили с четвертого этажа в Шымкенте, скончался в областной детской больнице. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Жаннета Жазыкбаева, сообщает Zakon.kz.

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