Мир

В горах Афганистана разбился вертолет с местными чиновниками

Горы, снег, технологии, вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 05:20 Фото: pixabay
Вертолет с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри и губернатором провинции Гор Хаятуллой Мубараком потерпел крушение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Расаса Бадри.

Согласно информации, винтокрылая машина упала в районе Налбандан округа Тулак, при этом никто не пострадал. По словам пресс-секретаря, причиной падения стала техническая неисправность.

Бадри отметил, что министр в компании губернатора планировали посетить свинцовый рудник в округе, в котором произошел инцидент. По данным представителя Минобороны Афганистана Инаятуллы Хаваризми, вертолет во время полета врезался в гору.

Ранее на известного американского консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете Юта Вэлли.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
