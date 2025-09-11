В горах Афганистана разбился вертолет с местными чиновниками

Вертолет с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри и губернатором провинции Гор Хаятуллой Мубараком потерпел крушение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Расаса Бадри.

Согласно информации, винтокрылая машина упала в районе Налбандан округа Тулак, при этом никто не пострадал. По словам пресс-секретаря, причиной падения стала техническая неисправность.

Бадри отметил, что министр в компании губернатора планировали посетить свинцовый рудник в округе, в котором произошел инцидент. По данным представителя Минобороны Афганистана Инаятуллы Хаваризми, вертолет во время полета врезался в гору.

