В горах Афганистана разбился вертолет с местными чиновниками
Фото: pixabay
Вертолет с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри и губернатором провинции Гор Хаятуллой Мубараком потерпел крушение, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Расаса Бадри.
Согласно информации, винтокрылая машина упала в районе Налбандан округа Тулак, при этом никто не пострадал. По словам пресс-секретаря, причиной падения стала техническая неисправность.
Бадри отметил, что министр в компании губернатора планировали посетить свинцовый рудник в округе, в котором произошел инцидент. По данным представителя Минобороны Афганистана Инаятуллы Хаваризми, вертолет во время полета врезался в гору.
