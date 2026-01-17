#Казахстан в сравнении
Мир

Принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате на территории его новой резиденции в Форест-Лодж

управление электросамокатом, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 15:44 Фото: pixabay
Стало известно, что принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате по территории его нового имения в Большом Виндзорском парке, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году Уильям и Кейт Миддлтон переехали в внесенный в список памятников архитектуры II категории особняк Форест-Лодж, расположенный на обширной территории поместья в Беркшире площадью 4800 акров, пишет Daily Mail. Это произошло после того, как семья покинула свою прежнюю резиденцию, коттедж Аделаида (Adelaide Cottage).

"Правила королевского парка гласят, что электросамокаты, которые Уильям предпочитает использовать в качестве транспорта, не допускаются на территорию парка "из соображений безопасности и для регулирования дорожного движения", – говорится в материале.

Королевская семья решила сделать этот особняк в георгианском стиле своим "домом на всю жизнь" и стремятся обеспечить своим троим детям: 12-летнему принцу Джорджу, 10-летней принцессе Шарлотте и 7-летнему принцу Луи комфортное место проживание.

Но хотя этот дом с восемью спальнями можно рассматривать, как улучшение жилищных условий, по сравнению с их старым жильем – Форест-Лодж вдвое больше, чем коттедж Аделаида, – но, похоже, у будущего короля есть один небольшой недостаток в отношении к новой резиденции.

"В правилах королевского парка указано, что электросамокаты, предпочитаемый Вильгельмом вид транспорта, "не разрешены" на территории парка "из соображений безопасности и для регулирования дорожного движения". Это означает, что он больше не может передвигаться по территории резиденции на своем электросамокате с большой скоростью, как это было раньше, когда он жил в отдельном поместье Виндзорского замка, расположенном всего в четырех милях отсюда", – отмечается в материале.

Также, если верить информации издания The Sun, Уильям полюбил передвигаться по замку на электросамокате, потому что в прошлом запрета ее было. Но, принц более чем счастлив проживать здесь и готов соблюдать все правила использования электросамокатов в замке.

Ранее принц Уильям рассказал о своем самом сложном годе. Он признался, что 2024 год стал для него самым тяжелым: одновременно с болезнью отца, короля Карла III, лечение проходила и его жена Кейт, принцесса Уэльская.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
