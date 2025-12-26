#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Мир

"СИЗО – не курорт": президент Кыргызстана вспомнил свой арест, длившийся почти 4,5 года

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 14:14 Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что следственный изолятор (СИЗО) не является местом комфортного пребывания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря 2025 года он заявил 24.kg, отвечая на жалобу об условиях содержания в СИЗО.

"СИЗО – не курорт, поэтому и СИЗО", – подчеркнул Садыр Жапаров.

Как отметил президент, использование печек в следственном изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. Он уточнил, что расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.

"Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз – 9 месяцев, во второй – 3,5 года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО", – вспомнил Садыр Жапаров.

По его словам, за последние годы условия в пенитенциарной системе значительно улучшились.

"Раньше люди портились в тюрьме, теперь будут исправляться. Сейчас у заключенных бесплатное трехразовое питание, бесплатная одежда, одинаковая форма на лето и зиму. Они работают и зарабатывают деньги, некоторые даже отправляют средства домой", – сказал Садыр Жапаров.

Ранее, как подчеркнул кыргызский президент, условия содержания были намного хуже.

"Когда я сидел, рваные резиновые тапочки зашивали проволокой и ходили так зимой. Были люди, у которых не было родственников, и им некому было помочь", – добавил Садыр Жапаров.

Он заверил, что сейчас у всех заключенных одинаковые условия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 14:14
В Кыргызстане экс-депутата Жапарова нашли в СИЗО с ножевыми ранениями

Ранее мы писали о Нурзамане Алмазбекове – четверокласснике из села Коо-Чаты Кара-Кулжинского района Ошской области, который шел в школу почти через метровый слой снега. 17 декабря 2025 года школьник побывал на президентской елке, где Садыр Жапаров лично вручил ему подарок и передал свой мобильный телефон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент Кыргызстана посетит Казахстан
19:04, 29 января 2024
Президент Кыргызстана посетит Казахстан
Президент Кыргызстана подписал закон об иностранных представителях
13:38, 02 апреля 2024
Президент Кыргызстана подписал закон об иностранных представителях
В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана
15:14, 06 июля 2023
В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: