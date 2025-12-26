"СИЗО – не курорт": президент Кыргызстана вспомнил свой арест, длившийся почти 4,5 года
Об этом 26 декабря 2025 года он заявил 24.kg, отвечая на жалобу об условиях содержания в СИЗО.
"СИЗО – не курорт, поэтому и СИЗО", – подчеркнул Садыр Жапаров.
Как отметил президент, использование печек в следственном изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. Он уточнил, что расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.
"Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз – 9 месяцев, во второй – 3,5 года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО", – вспомнил Садыр Жапаров.
По его словам, за последние годы условия в пенитенциарной системе значительно улучшились.
"Раньше люди портились в тюрьме, теперь будут исправляться. Сейчас у заключенных бесплатное трехразовое питание, бесплатная одежда, одинаковая форма на лето и зиму. Они работают и зарабатывают деньги, некоторые даже отправляют средства домой", – сказал Садыр Жапаров.
Ранее, как подчеркнул кыргызский президент, условия содержания были намного хуже.
"Когда я сидел, рваные резиновые тапочки зашивали проволокой и ходили так зимой. Были люди, у которых не было родственников, и им некому было помочь", – добавил Садыр Жапаров.
Он заверил, что сейчас у всех заключенных одинаковые условия.
