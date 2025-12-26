"СИЗО – не курорт": президент Кыргызстана вспомнил свой арест, длившийся почти 4,5 года

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что следственный изолятор (СИЗО) не является местом комфортного пребывания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря 2025 года он заявил 24.kg, отвечая на жалобу об условиях содержания в СИЗО.

"СИЗО – не курорт, поэтому и СИЗО", – подчеркнул Садыр Жапаров.

Как отметил президент, использование печек в следственном изоляторе не разрешено, при этом учреждение полностью обеспечено теплом и электроэнергией за счет государственного бюджета. Он уточнил, что расходы на электричество покрываются из средств налогоплательщиков.

"Я сам два раза сидел в СИЗО. В первый раз – 9 месяцев, во второй – 3,5 года. Я жаловался? Нет, терпел, потому что это СИЗО", – вспомнил Садыр Жапаров.

По его словам, за последние годы условия в пенитенциарной системе значительно улучшились.

"Раньше люди портились в тюрьме, теперь будут исправляться. Сейчас у заключенных бесплатное трехразовое питание, бесплатная одежда, одинаковая форма на лето и зиму. Они работают и зарабатывают деньги, некоторые даже отправляют средства домой", – сказал Садыр Жапаров.

Ранее, как подчеркнул кыргызский президент, условия содержания были намного хуже.

"Когда я сидел, рваные резиновые тапочки зашивали проволокой и ходили так зимой. Были люди, у которых не было родственников, и им некому было помочь", – добавил Садыр Жапаров.

Он заверил, что сейчас у всех заключенных одинаковые условия.

Материал по теме В Кыргызстане экс-депутата Жапарова нашли в СИЗО с ножевыми ранениями

Ранее мы писали о Нурзамане Алмазбекове – четверокласснике из села Коо-Чаты Кара-Кулжинского района Ошской области, который шел в школу почти через метровый слой снега. 17 декабря 2025 года школьник побывал на президентской елке, где Садыр Жапаров лично вручил ему подарок и передал свой мобильный телефон.