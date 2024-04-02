Президент Кыргызстана подписал закон об иностранных представителях

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об иностранных представителях и рассказал о его важности для страны, сообщает Zakon.kz

Глава Кыргызстана заявил, что этот документ представляет интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров.

Об этом Жапаров объявил на своей странице в Facebook 2 апреля 2024 года.

"Ранее ко мне обращались неправительственные организации и их зарубежные партнеры, которые просили не подписывать этот закон. Почему? Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде". Садыр Жапаров

В продолжение он отмечает, что возникает вопрос, почему иностранные доноры выступают против этого закона.

"Наши неправительственные организации их обманывают. Они распространяют ложную информацию, говоря "нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства". И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон. Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что ли начнем это делать? Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках. Если можете, то получайте не миллионы, а миллиарды". Садыр Жапаров

По его словам, это пойдет только на пользу стране.

"Мы просто хотим показать все открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. Почему неправительственные организации в развитых западных странах регистрируются в Министерстве юстиции, в налоговой службе, открывают счет в банке, и не делают того же, когда приходят к нам? Или мы второсортная страна? Нет, это не так. Мы больше не допустим подобных сомнительных действий". Садыр Жапаров

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