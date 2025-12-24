#Казахстан в сравнении
Советы

Как провести новогодний корпоратив весело и без последствий – советы врача

Корпоратив, Новый год, советы врача, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 22:01 Фото: pexels
Врач дала советы, которые помогут минимизировать негативные моменты праздника и сохранить силы и здоровье, сообщает Zakon.kz.

По мнению доктора Александры Маковкиной, подготовка к корпоративу должна начинаться задолго до него самого.

Во-первых, хорошо выспитесь перед "днем X". Это повысит устойчивость организма к нагрузкам.

Во-вторых, за пару часов до торжества следует плотно поесть: налегайте на белки и сложные углеводы – та же курица с гречкой или рыба с овощами придутся ко столу. Так вы снизите риск переедания и смягчите воздействие алкоголя.

Старайтесь придерживаться более расслабленного "дресс-кода", поскольку тесные наряды лишь вызовут дополнительный дискомфорт.

И конечно, продумайте "пути отхода" заранее – подойдет обыкновенное такси или вам нужен человек, который заберет вас из заведения и доставит домой.

В разгар веселья не пренебрегайте закусками, но выбирайте полезные варианты: фрукты, овощи, сыры, мясо, рыбу, орехи, салаты с нежирными заправками, блюда на пару, запеченные или отварные, пишет "Урал-пресс-информ".

Пейте достаточно воды и побольше двигайтесь.

Чтобы прийти в себя на следующий день, отдайте предпочтение легким блюдам, не нагружающим желудок, и опять же пейте воду.

Впрочем, прежде чем "переживать" корпоратив, его еще нужно организовать. Поэтому журналист Zakon.kz узнал, сколько стоит отметить зимний праздник с коллегами на данный момент.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
