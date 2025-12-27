Врач назвал идеальное время для кофе

Кандидат медицинских наук Евгений Белоусов советует не пить кофе сразу после пробуждения. Дело в том, что с шести до девяти утра уровень кортизола – гормона, который помогает просыпаться и поддерживает естественную бодрость, достигает своего суточного пика, сообщает Zakon.kz.

По мнению специалиста, раним утром кофеин практически не оказывает бодрящего эффекта, а при регулярном употреблении даже может снижать чувствительность организма к кофеину, из-за чего со временем для ощущения бодрости потребуется больше напитка, пишет "Лента.ру".

"Оптимальный промежуток для первой чашки кофе – с 9:30 до 11:30. В этот период уровень кортизола постепенно снижается, и кофеин работает эффективнее, помогая сосредоточиться и поддерживать работоспособность без нарушения естественных ритмов организма", – рассказал врач.

Белоусов также отметил, что правильное время употребления кофе особенно важно для людей, которые стремятся сохранить стабильный уровень энергии в течение дня и избегать резких "спадов" активности.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала о том, что организму требуется от 2,5 до пяти часов, чтобы полностью переработать кофеин.

