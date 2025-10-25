#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Врач назвала время, после которого кофе пить нельзя

Кофе, врач, здоровье, советы , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 01:52 Фото: pixabay
Российский гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик рассказала, когда лучше всего пить последнюю чашку кофе, чтобы не нарушить сон, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" специалист пояснила, что кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов, поэтому завершить его употребление стоит не позднее 14:00-15:00.

По словам врача, людям с повышенной чувствительностью к кофеину рекомендуется делать это еще раньше. Она отметила, что при беременности, приеме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте метаболизм замедляется, и действие кофеина может продлеваться.

Кроме того, регулярное употребление напитка снижает чувствительность рецепторов – бодрящий эффект ослабевает, а зависимость от кофе усиливается. Чтобы избежать этого, Чистик советует устраивать "кофейные паузы" на один-два дня.

Тем, кто не может отказаться от вечерней чашки, гастроэнтеролог рекомендует выбирать кофе без кофеина – он безопаснее для людей с тревожностью, бессонницей, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и беременных женщин.

Ранее кандидат медицинских наук, психолог Екатерина Орлова рассказала, что осенью обостряется шопоголизм. По ее словам, компульсивное покупательское поведение – форма зависимости, в основе которой "попытка регуляции эмоционального состояния".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Врач рассказала, как понять, что вы пьете слишком много кофе
19:38, 18 октября 2025
Врач рассказала, как понять, что вы пьете слишком много кофе
Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе натощак
09:23, 16 ноября 2022
Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе натощак
Сколько чашек кофе можно пить в день
23:53, 12 августа 2023
Сколько чашек кофе можно пить в день
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: