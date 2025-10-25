Врач назвала время, после которого кофе пить нельзя

Российский гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик рассказала, когда лучше всего пить последнюю чашку кофе, чтобы не нарушить сон, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" специалист пояснила, что кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов, поэтому завершить его употребление стоит не позднее 14:00-15:00.

По словам врача, людям с повышенной чувствительностью к кофеину рекомендуется делать это еще раньше. Она отметила, что при беременности, приеме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте метаболизм замедляется, и действие кофеина может продлеваться.

Кроме того, регулярное употребление напитка снижает чувствительность рецепторов – бодрящий эффект ослабевает, а зависимость от кофе усиливается. Чтобы избежать этого, Чистик советует устраивать "кофейные паузы" на один-два дня.

Тем, кто не может отказаться от вечерней чашки, гастроэнтеролог рекомендует выбирать кофе без кофеина – он безопаснее для людей с тревожностью, бессонницей, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и беременных женщин.

Ранее кандидат медицинских наук, психолог Екатерина Орлова рассказала, что осенью обостряется шопоголизм. По ее словам, компульсивное покупательское поведение – форма зависимости, в основе которой "попытка регуляции эмоционального состояния".

