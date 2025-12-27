#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
504.6
594.27
6.48
Мир

ХАМАС и миллионы евро: массовые задержания прошли в Италии

в Италии задержали подозреваемых в финансировании террористов, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 17:08 Фото: pexels
В Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС задержали девять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ANSA, операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии. В том числе арестован президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства".

Отмечается, что подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. Как уточняется, задержанные передали ХАМАС 7 млн евро через различные ассоциации.

Ранее сообщалось, что финансированием из-за рубежа встревожен казахстанский депутат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников
09:26, 27 апреля 2025
ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников
Катар попросил лидеров ХАМАС покинуть страну
09:45, 09 ноября 2024
Катар попросил лидеров ХАМАС покинуть страну
ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии с Израилем
13:02, 30 марта 2025
ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии с Израилем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: