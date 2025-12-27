ХАМАС и миллионы евро: массовые задержания прошли в Италии
В Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС задержали девять человек, сообщает Zakon.kz.
По информации ANSA, операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии. В том числе арестован президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства".
Отмечается, что подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. Как уточняется, задержанные передали ХАМАС 7 млн евро через различные ассоциации.
