Катар попросил лидеров ХАМАС покинуть страну

Катар попросил покинуть страну проживающих на ее территории членов политбюро радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

По информации британской газеты Financial Times, которая ссылается на собственные источники, власти Катара сделали это под давлением США после того, как боевики отказались от сделки по освобождению израильских заложников в секторе Газа.

Отмечается, что такая просьба была изложена 10 дней назад. Издание напомнило, что политический офис ХАМАС с 2012 года размещается в Дохе, куда лидеры движения перебрались из Дамаска по причине войны в Сирии.

Согласно данным журналистов, тогда США попросили Катар открыть канал коммуникации с ХАМАС, однако теперь позиция Вашингтона изменилась.

Газета указала, что именно власти эмирата до недавнего времени считались основным посредником на переговорах об урегулировании конфликта в Газе. В Администрации президента США Джо Байдена заявили, что после "неоднократных предложений об освобождении заложников" лидеров ХАМАС "не следует приветствовать в столицах американских партнеров".

"Мы ясно дали понять это Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отвергло очередное предложение об освобождении заложников", – сообщил изданию американский чиновник высокого ранга.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.