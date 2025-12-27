#Казахстан в сравнении
Мир

Трамп и Зеленский встретятся во Флориде по важному поводу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 19:01 Фото: president.gov.ua
27 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в грядущее воскресенье, сообщает Zakon.kz.

По данным Белого дома, согласно расписанию американского лидера, двусторонние переговоры состоятся в три часа пополудни (01:00 по казахстанскому времени) в Палм-Бич. На мероприятие планируют допустить журналистов.

Накануне Трамп заявил, что высоко оценивает шансы на достижение договоренностей на предстоящей встрече. Он также отметил, что инициативы главы Украины по урегулированию конфликта не имеют значения без его одобрения.

Как пишет портал Axios со ссылкой на Зеленского, Штаты в рамках мирных предложений якобы выразили готовность заключить с Украиной определенное соглашение сроком на 15 лет с возможностью продления.

Ранее президент Украины озвучил содержание мирного плана Трампа.

Аксинья Титова
