Трамп и Зеленский встретятся во Флориде по важному поводу

27 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в грядущее воскресенье, сообщает Zakon.kz.

По данным Белого дома, согласно расписанию американского лидера, двусторонние переговоры состоятся в три часа пополудни (01:00 по казахстанскому времени) в Палм-Бич. На мероприятие планируют допустить журналистов.

Накануне Трамп заявил, что высоко оценивает шансы на достижение договоренностей на предстоящей встрече. Он также отметил, что инициативы главы Украины по урегулированию конфликта не имеют значения без его одобрения.

Как пишет портал Axios со ссылкой на Зеленского, Штаты в рамках мирных предложений якобы выразили готовность заключить с Украиной определенное соглашение сроком на 15 лет с возможностью продления.

Ранее президент Украины озвучил содержание мирного плана Трампа.