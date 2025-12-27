Заболевшие гонконгским гриппом начали терять слух

В социальных сетях распространяются сообщения об осложнениях после гонконгского гриппа. Якобы заболевшие этим вирусом стали терять слух, вкус и зрение, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне издание "Российская газета" обратилось к экспертам, врачам разных специальностей: инфекционисту, офтальмологу, неврологу, чтобы выяснить, насколько обоснованы эти слухи и как защититься от осложнений гриппа.

Как считает Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, любой грипп, и H3N2 (гонконгский штамм) не исключение, вызывает множество осложнений. И потеря слуха – не самое частое последствие.

Среди самых распространенных – первичная вирусная пневмония, которая развивается быстро в первые несколько дней от начала заболевания, и, к сожалению, отличается высокой летальностью.

Далее – поражение центральной нервной системы, это может быть менингит, энцефалит, отек головного мозга.

Со стороны дыхательной системы, кроме воспаления легких, это также острый респираторный дистресс-синдром, который приводит к дыхательной недостаточности.

Наконец, из тяжелых последствий – это инфекционно-токсический шок.

Чуть легче, но тоже очень неприятно, протекают многочисленные вторичные бактериальные осложнения: синуситы, отиты, бронхиты, бактериальные пневмонии.

Как пояснил врач, возвращаясь к вопросу об угрозе потери слуха, это действительно бывает, хотя и редко.

Это происходит несколькими путями : чаще всего развивается отит и тубоотит, то есть это воспаление среднего либо внутреннего уха и евстахиевой трубы, которая соединяет ухо с носом. Развивается сильное воспаление, отек слизистой, и слух ухудшается. Обычно после выздоровления все проходит, слух восстанавливается.

