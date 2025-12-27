Заболевшие гонконгским гриппом начали терять слух
На этом фоне издание "Российская газета" обратилось к экспертам, врачам разных специальностей: инфекционисту, офтальмологу, неврологу, чтобы выяснить, насколько обоснованы эти слухи и как защититься от осложнений гриппа.
Как считает Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, любой грипп, и H3N2 (гонконгский штамм) не исключение, вызывает множество осложнений. И потеря слуха – не самое частое последствие.
Среди самых распространенных – первичная вирусная пневмония, которая развивается быстро в первые несколько дней от начала заболевания, и, к сожалению, отличается высокой летальностью.
- Далее – поражение центральной нервной системы, это может быть менингит, энцефалит, отек головного мозга.
- Со стороны дыхательной системы, кроме воспаления легких, это также острый респираторный дистресс-синдром, который приводит к дыхательной недостаточности.
- Наконец, из тяжелых последствий – это инфекционно-токсический шок.
Чуть легче, но тоже очень неприятно, протекают многочисленные вторичные бактериальные осложнения: синуситы, отиты, бронхиты, бактериальные пневмонии.
Как пояснил врач, возвращаясь к вопросу об угрозе потери слуха, это действительно бывает, хотя и редко.
Это происходит несколькими путями: чаще всего развивается отит и тубоотит, то есть это воспаление среднего либо внутреннего уха и евстахиевой трубы, которая соединяет ухо с носом. Развивается сильное воспаление, отек слизистой, и слух ухудшается. Обычно после выздоровления все проходит, слух восстанавливается.
