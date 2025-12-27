#Казахстан в сравнении
Мир

Заболевшие гонконгским гриппом начали терять слух

Человек, ухо, слух, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 20:36 Фото: freepik
В социальных сетях распространяются сообщения об осложнениях после гонконгского гриппа. Якобы заболевшие этим вирусом стали терять слух, вкус и зрение, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне издание "Российская газета" обратилось к экспертам, врачам разных специальностей: инфекционисту, офтальмологу, неврологу, чтобы выяснить, насколько обоснованы эти слухи и как защититься от осложнений гриппа.

Как считает Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, любой грипп, и H3N2 (гонконгский штамм) не исключение, вызывает множество осложнений. И потеря слуха – не самое частое последствие.

Среди самых распространенных – первичная вирусная пневмония, которая развивается быстро в первые несколько дней от начала заболевания, и, к сожалению, отличается высокой летальностью.

  • Далее – поражение центральной нервной системы, это может быть менингит, энцефалит, отек головного мозга.
  • Со стороны дыхательной системы, кроме воспаления легких, это также острый респираторный дистресс-синдром, который приводит к дыхательной недостаточности.
  • Наконец, из тяжелых последствий – это инфекционно-токсический шок.

Чуть легче, но тоже очень неприятно, протекают многочисленные вторичные бактериальные осложнения: синуситы, отиты, бронхиты, бактериальные пневмонии.

Как пояснил врач, возвращаясь к вопросу об угрозе потери слуха, это действительно бывает, хотя и редко.

Это происходит несколькими путями: чаще всего развивается отит и тубоотит, то есть это воспаление среднего либо внутреннего уха и евстахиевой трубы, которая соединяет ухо с носом. Развивается сильное воспаление, отек слизистой, и слух ухудшается. Обычно после выздоровления все проходит, слух восстанавливается.

Ранее стало известно, что в Казахстане со следующего года вступает в силу часть изменений, касающихся пакетов медицинской помощи и условий оказания. В связи с этим сегодня, 23 декабря 2025 года, в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) объяснили, что изменится для граждан.

Аксинья Титова
Читайте также
Способ защиты от гонконгского гриппа раскрыл инфекционист
14:23, 06 декабря 2025
Способ защиты от гонконгского гриппа раскрыл инфекционист
В ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа
06:25, 17 декабря 2025
В ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
14:39, 15 ноября 2023
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
