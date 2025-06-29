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Мир

Несколько десятков человек погибли из-за стихийного бедствия в Колумбии

оползень в Колумбии, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 18:33 Фото: скриншот видео
Оползень обрушился на район Гранисаль в муниципалитете Бельо в начале недели, затронув также часть города Медельин. В результате стихийного бедствия погибли 23 человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал El Tempo, власти призвали жителей районов, расположенных в зоне риска, соблюдать меры безопасности и при необходимости эвакуироваться.

"Согласно последнему официальному отчету, 13 человек остаются пропавшими без вести. Продолжаются поиски пропавших без вести в Гранисале. В чрезвычайной ситуации в Бельо может быть гораздо больше пропавших без вести, чем сообщалось", – уточнили в публикации.

Отметим, что месяц назад более 1,5 тыс. туристов были заблокированы в Индии из-за наводнений.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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