Несколько десятков человек погибли из-за стихийного бедствия в Колумбии

Фото: скриншот видео

Оползень обрушился на район Гранисаль в муниципалитете Бельо в начале недели, затронув также часть города Медельин. В результате стихийного бедствия погибли 23 человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал El Tempo, власти призвали жителей районов, расположенных в зоне риска, соблюдать меры безопасности и при необходимости эвакуироваться. "Согласно последнему официальному отчету, 13 человек остаются пропавшими без вести. Продолжаются поиски пропавших без вести в Гранисале. В чрезвычайной ситуации в Бельо может быть гораздо больше пропавших без вести, чем сообщалось", – уточнили в публикации. 🔴 Muertes por deslizamiento en Antioquia ascienden a 23; continúan labores de búsqueda.⬇️https://t.co/4fnvkNmmQe — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 29, 2025 Отметим, что месяц назад более 1,5 тыс. туристов были заблокированы в Индии из-за наводнений.

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