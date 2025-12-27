Сбежавшую от ребенка мать разыскали с помощью популярной турецкой передачи

Мать, покинувшую своего трехлетнего ребенка, разыскали необычным способом. Местонахождение Наили Шириновой, сбежавшей 23 июля из Азербайджана в Турцию, установили через телевидение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкая газета Sabah, отец девушки, Самед Ширинов, отправился в братскую страну для участия в программе "Эсра Эрол".

В результате оперативной работы команды телеведущей Эсры Эрол местонахождение Н.Шириновой было установлено за короткое время.

Выяснилось, что женщина уже пять месяцев проживает вблизи района Дериндже в провинции Коджаэли с мужчиной по имени Бекир Оздемир.

В ходе программы отцу удалось впервые за долгое время поговорить с дочерью в прямом эфире. Однако Наиля категорически отказалась от личной встречи с отцом.

