Сбежавшую от ребенка мать разыскали с помощью популярной турецкой передачи
Мать, покинувшую своего трехлетнего ребенка, разыскали необычным способом. Местонахождение Наили Шириновой, сбежавшей 23 июля из Азербайджана в Турцию, установили через телевидение, сообщает Zakon.kz.
Как пишет турецкая газета Sabah, отец девушки, Самед Ширинов, отправился в братскую страну для участия в программе "Эсра Эрол".
В результате оперативной работы команды телеведущей Эсры Эрол местонахождение Н.Шириновой было установлено за короткое время.
Выяснилось, что женщина уже пять месяцев проживает вблизи района Дериндже в провинции Коджаэли с мужчиной по имени Бекир Оздемир.
В ходе программы отцу удалось впервые за долгое время поговорить с дочерью в прямом эфире. Однако Наиля категорически отказалась от личной встречи с отцом.
