Мир

Хороший день, чтобы сделать ребенка: мэр Нью-Йорка дал неожиданный совет на фоне снегопада

мэр Нью-Йорка призвал горожан во время снегопада сидеть дома и делать детей, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 09:24 Фото: pixabay
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на фоне прошедшего в городе сильного снегопада призвал горожан оставаться дома и заниматься повышением демографии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, в городе 26 декабря ожидалось, что выпадет около 18 см осадков, что должно было стать самым большим уровнем выпавшего снега в регионе за последние четыре года. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в субботу объявила режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.

Уточняется, что в некоторых районах Нью-Йорка выпало более 15 см снега, а в отдельных зонах одноименного штата – до 25 см.

"Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка", – заявил Адамс.

Он не объяснил, чем занимался в выходной, но призвал всех "наслаждаться погодой".

На фоне снегопада в США задержали и отменили более 10 тыс. рейсов.

Ранее в Казахстане объявили штормовое предупреждение на воскресенье.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
