Время Луны: Илон Маск сделал новое космическое заявление

Американский бизнесмен, инженер и миллиардер, основатель и руководитель множества инновационных компаний Илон Маск заявил о том, что пришло время для освоения Луны, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) он отреагировал на публикацию, в которой говорится, что от первого полета на самолете до высадки на Луну прошло 66 лет.

"Пора возвращаться на Луну в больших масштабах", – заявил в ответ миллиардер.

Отметим, что автор публикации приложил к посту коллаж с фотографиями самолета с двигателем братьев Райтов в 1903 году и американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в 1969 году.

Time to go back to the Moon at scale https://t.co/rFjaenmQZd — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Ранее Маск заявлял, что ему нужны добровольцы для освоения Марса.