Время Луны: Илон Маск сделал новое космическое заявление
Фото: Heisenberg Media/Dan Taylor
Американский бизнесмен, инженер и миллиардер, основатель и руководитель множества инновационных компаний Илон Маск заявил о том, что пришло время для освоения Луны, сообщает Zakon.kz.
В соцсети X (бывшая Twitter) он отреагировал на публикацию, в которой говорится, что от первого полета на самолете до высадки на Луну прошло 66 лет.
"Пора возвращаться на Луну в больших масштабах", – заявил в ответ миллиардер.
Отметим, что автор публикации приложил к посту коллаж с фотографиями самолета с двигателем братьев Райтов в 1903 году и американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в 1969 году.
Time to go back to the Moon at scale https://t.co/rFjaenmQZd— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026
Ранее Маск заявлял, что ему нужны добровольцы для освоения Марса.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript