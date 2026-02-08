#Казахстан в сравнении
Мир

Время Луны: Илон Маск сделал новое космическое заявление

Илон Маск сделала новое космическое заявление, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 00:38 Фото: Heisenberg Media/Dan Taylor
Американский бизнесмен, инженер и миллиардер, основатель и руководитель множества инновационных компаний Илон Маск заявил о том, что пришло время для освоения Луны, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) он отреагировал на публикацию, в которой говорится, что от первого полета на самолете до высадки на Луну прошло 66 лет. 

"Пора возвращаться на Луну в больших масштабах", – заявил в ответ миллиардер.

Отметим, что автор публикации приложил к посту коллаж с фотографиями самолета с двигателем братьев Райтов в 1903 году и американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в 1969 году.

Ранее Маск заявлял, что ему нужны добровольцы для освоения Марса.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
