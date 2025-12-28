Около Эйфелевой башни проводят массовые задержания из-за фейерверков

В Париже 40 человек, использовавших дымовые шашки и запускавших фейерверки, задержали недалеко от Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала BFMTV, пиротехника была использована на площади Варсови и площади Трокадеро.

Отмечается, что правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.

Префект полиции поблагодарил личный состав за оперативность и профессионализм, которые позволили пресечь нарушение общественного порядка, заявив, что по данному делу ведется расследование.



