#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Мир

Около Эйфелевой башни проводят массовые задержания из-за фейерверков

полиция задержала 40 человек за фейерверки, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 10:05 Фото: pixabay
В Париже 40 человек, использовавших дымовые шашки и запускавших фейерверки, задержали недалеко от Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала BFMTV, пиротехника была использована на площади Варсови и площади Трокадеро.

Отмечается, что правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.

Префект полиции поблагодарил личный состав за оперативность и профессионализм, которые позволили пресечь нарушение общественного порядка, заявив, что по данному делу ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 20 декабря по 3 января проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названиями "Правопорядок", "Ель" и "Пиротехника". Как отметили в МВД, мероприятия проводят, чтобы каждый мог спокойно встретить Новый год в кругу семьи, на улице, на праздничных площадках – без угроз для жизни, здоровья и имущества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне
19:01, 24 декабря 2024
В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне
Парашютиста арестовали за прыжок с Эйфелевой башни
23:40, 09 августа 2025
Парашютиста арестовали за прыжок с Эйфелевой башни
Олимпийские кольца из французской стали установят на Эйфелевой башне
08:33, 10 апреля 2024
Олимпийские кольца из французской стали установят на Эйфелевой башне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: