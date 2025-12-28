Вулкан проснулся на Сицилии: в регионе объявлен "желтый" уровень опасности

Вулкан Этна активировался на острове Сицилия в Италии, в результате чего пепел выпал в нескольких населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

По информации Virgilio, в течение дня вулканическая активность условливалась.

Как уточняется, в период пиковой активности из жерла вулкана началось фонтанирование лавы, в высоту достигавшее 300-400 м. Столб пепла также поднимался на несколько километров, после чего разносился ветром на запад, а затем на юго-запад.

Местный департамент гражданской обороны объявил "желтый" уровень опасности.

"Введение желтого уровня опасности требует усиления научного мониторинга и обмена информацией между научным сообществом, региональными агентствами и национальной системой гражданской защиты", – сообщается в публикации.

🌋Video dell'eruzione in corso nel Cratere di Nord-Est dell'Etna.



Disposta l’interdizione totale dell’accesso sia all’area della zona sommitale dell’Etna sia alla zona a pericolosità permanente, per evitare potenziali situazioni di pericolo, secondo il Catania Today. pic.twitter.com/232xyUvXC4 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) December 27, 2025

