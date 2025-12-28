Вулкан проснулся на Сицилии: в регионе объявлен "желтый" уровень опасности
Вулкан Этна активировался на острове Сицилия в Италии, в результате чего пепел выпал в нескольких населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.
По информации Virgilio, в течение дня вулканическая активность условливалась.
Как уточняется, в период пиковой активности из жерла вулкана началось фонтанирование лавы, в высоту достигавшее 300-400 м. Столб пепла также поднимался на несколько километров, после чего разносился ветром на запад, а затем на юго-запад.
Местный департамент гражданской обороны объявил "желтый" уровень опасности.
"Введение желтого уровня опасности требует усиления научного мониторинга и обмена информацией между научным сообществом, региональными агентствами и национальной системой гражданской защиты", – сообщается в публикации.
Ранее сообщалось, что в Иране спустя 700 тысяч лет проснулся вулкан.
