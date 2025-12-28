#Казахстан в сравнении
Мир

Вулкан проснулся на Сицилии: в регионе объявлен "желтый" уровень опасности

вулкан активировался в Сицилии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 11:51 Фото: pixabay
Вулкан Этна активировался на острове Сицилия в Италии, в результате чего пепел выпал в нескольких населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

По информации Virgilio, в течение дня вулканическая активность условливалась.

Как уточняется, в период пиковой активности из жерла вулкана началось фонтанирование лавы, в высоту достигавшее 300-400 м. Столб пепла также поднимался на несколько километров, после чего разносился ветром на запад, а затем на юго-запад.

Местный департамент гражданской обороны объявил "желтый" уровень опасности.

"Введение желтого уровня опасности требует усиления научного мониторинга и обмена информацией между научным сообществом, региональными агентствами и национальной системой гражданской защиты", – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Иране спустя 700 тысяч лет проснулся вулкан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
