Сицилия в огне: активизировался вулкан Этна

На Сицилии снова активизировался вулкан Этна. Ранним утром 2 июня произошло новое извержение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Independent, шлейф пепла от вулкана поднялся на высоту 6,4 км.

Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение свидетельствует о возможном обрушении породы на одном из флангов кратера.

"Основной проблемой после начала активности вулкана стало нарушение воздушного движения. Коммерческие самолеты обычно летают на таких же высотах, куда поднимается вулканический пепел, и постоянная активность может вынудить изменить маршруты полетов в этом районе", – сказал геологический эксперт из Университета Рединга Стюарт Блэк.

Одно из крупных извержений Этны было в 1992 году, когда лавовый поток угрожал коммуне Дзафферана-Этнеа.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии вулкан извергся 11 раз за сутки.