Мир

В Германии призывают к реформам и упрощению бюрократии на фоне затяжного кризиса

в Германии эксперты призывают к реформам и упрощению бюрократии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 12:24 Фото: pixabay
Глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер заявил о том, что страна находится в самом длительном кризисе со времен ее основания, сообщает Zakon.kz.

В интервью агентству DPA он призвал к сокращению бюрократии в стране, что, по мнению политика, предоставит гражданам больше свободы для развития.


"Германии нужен решительный прорыв – иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики", – сказал он.

Дульгер уверен, что внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу заявив, что эффективная внешняя политика невозможна без роста экономики.

Ранее сообщалось, что Индия готовится к кризису после вызова Китая.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
