В Германии призывают к реформам и упрощению бюрократии на фоне затяжного кризиса
Глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер заявил о том, что страна находится в самом длительном кризисе со времен ее основания, сообщает Zakon.kz.
В интервью агентству DPA он призвал к сокращению бюрократии в стране, что, по мнению политика, предоставит гражданам больше свободы для развития.
"Германии нужен решительный прорыв – иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики", – сказал он.
Дульгер уверен, что внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу заявив, что эффективная внешняя политика невозможна без роста экономики.
