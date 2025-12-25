Дороги и туннели как фактор силы: Индия готовится к кризису после вызова Китая

Индия активно наращивает темпы строительства дорог, туннелей и взлетно-посадочных полос в Гималаях, готовясь к возможному конфликту с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal, Китай на протяжении десятилетий развивал дорожную сеть в приграничных районах, в то время как Индия уделяла недостаточно внимания развитию инфраструктуры, необходимой для оперативного перемещения войск в собственных горных приграничных областях.

Эксперты считают, что во время пограничных столкновений в 2020 году, когда индийские и китайские солдаты на высоте 4200 м сошлись в рукопашной схватке, используя импровизированное оружие, Китай имел возможность перебросить подкрепление в течение нескольких часов. Индийской армии потребовалось бы около недели для переброски подкреплений из-за плохого состояния дорог и их недостаточной протяженности. Именно тогда Индия осознала необходимость развития инфраструктуры в этом стратегически важном регионе.

