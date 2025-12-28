#Казахстан в сравнении
Мир

Антирекорд за 127 лет: в Японии с каждым годом рождается все меньше детей

в Японии с каждым годом рождается все меньше детей, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 16:14 Фото: pixabay
В Японии в 2025 году уровень рождаемости может снизиться до минимального уровня за последние 127 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам, пишет Azernews, за год в стране родится около 667 500 детей. В 2024 году родилось 700 тыс. детей, что уже было самым низким уровнем с начала ведения статистики в 1899 году.

"Этот новый прогноз значительно ниже прогноза Национального института исследований населения и социального обеспечения, который предсказывал 749 тыс. рождений в 2025 году", – говорится в сообщении.

В статье предупреждается, что если снижение рождаемости в Японии продолжится, это приведет к дальнейшему сокращению трудоспособного населения и усилению дефицита рабочей силы в ключевых секторах экономики.

Аналитики отмечают, что эта тенденция также может ускорить автоматизацию и увеличить зависимость от иностранной рабочей силы, что изменит экономический и социальный ландшафт Японии в ближайшие десятилетия.

Ранее сообщалось, что происходит с рождаемостью в Казахстане и мире.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
