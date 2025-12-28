Антирекорд за 127 лет: в Японии с каждым годом рождается все меньше детей
В Японии в 2025 году уровень рождаемости может снизиться до минимального уровня за последние 127 лет, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозам, пишет Azernews, за год в стране родится около 667 500 детей. В 2024 году родилось 700 тыс. детей, что уже было самым низким уровнем с начала ведения статистики в 1899 году.
"Этот новый прогноз значительно ниже прогноза Национального института исследований населения и социального обеспечения, который предсказывал 749 тыс. рождений в 2025 году", – говорится в сообщении.
В статье предупреждается, что если снижение рождаемости в Японии продолжится, это приведет к дальнейшему сокращению трудоспособного населения и усилению дефицита рабочей силы в ключевых секторах экономики.
Аналитики отмечают, что эта тенденция также может ускорить автоматизацию и увеличить зависимость от иностранной рабочей силы, что изменит экономический и социальный ландшафт Японии в ближайшие десятилетия.
