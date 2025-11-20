Глобальная детская пауза: что происходит с рождаемостью в Казахстане и мире

Мир стремительно меняется, и если раньше мечтали о доме и детях на крыльце, то сегодня молодежь сначала строит карьеру и копит стартовый капитал. Мечты здравые, жизнь длиннее, но вот фертильность дедлайнов не отменяла. Как меняется рождаемость в мире и в Казахстане – в материале Zakon.kz.

Рождаемость сегодня словно барометр настроений человечества. Стоит миру ускориться, и стрелка тут же дрожит. Когда-то решение завести детей было естественной частью пути: семья, уют, продолжение рода. Сейчас же фокус сместился.

Молодежь сначала хочет построить себя:

заработать,

освоиться в профессии,

почувствовать почву под ногами.

Изменения в обществе

Мир хвалит стремления в реализации и достижении целей, и ведь логика в этом есть: продолжительность жизни растет, медицина шагнула вперед, а общество стало предлагать куда больше сценариев, чем "семья – дети – работа". Мир гигантский, возможностей тьма, и многие хотят успеть ухватить свой кусочек жизни до того, как станут родителями.

Но у природы свои правила. Фертильность – далеко не эластичная категория. Чем больше откладываем родительство, тем заметнее это отражается на общей картине рождаемости. И получается парадокс: прогресс идет под знаком в плюс, демография уходит в минус.

Мы поговорили с экономистом Арманом Байгановым, который объяснил, с чем связан демографический спад и чем это может быть чревато.

"Рост экономики чаще всего демонстрируют страны с высокой рождаемостью и стабильным приростом населения. Напротив, страны с крайне низкими демографическими показателями рискуют столкнуться с серьезными долгосрочными последствиями: сокращением трудоспособного населения, замедлением экономического развития и снижением инвестиционной привлекательности. Такие процессы можно назвать угрозой для нации в целом. Примером служит Китай, где политика "одна семья – один ребенок" XX века, несмотря на ее отмену, оставила глубокий демографический след. Население страны уже привыкло к меньшей численности, и последствия этого будут ощущаться еще десятилетиями", – поясняет эксперт.

Проблема в том, что биология медленнее модернизируется, чем образ жизни. И чем дальше откладывается момент "завести детей", тем труднее становится пройти этот путь без сложностей. Как любит говорить старшее поколение: "А часики-то тикают…". То, что кажется правильным с точки зрения логики и карьеры, иногда идет вразрез с возможностями тела, биологические часы не обновляются, как телефоны.

"В целом же Казахстан на фоне глобальных тенденций выглядит достаточно уверенно. Ситуация не идеальная, но заметно более благополучная, чем в государствах, где рождаемость стремительно падает", – объясняет Арман Байганов.

Мир возможностей и мир природы

Давайте взглянем на инфографику:

Источник: United nations population division. Инфографика: Iswardi Ishak

Мировая рождаемость сегодня выглядит как бурлящая карта контрастов. По данным отдела народонаселения ООН, коэффициент рождаемости в мире продолжает устойчиво снижаться. Средний показатель опустился до 2,25 ребенка на женщину – это минус 6,2% всего за несколько лет. Но самое интересное скрывается в деталях: мир словно расщепился на два демографических полюса.

На одном – страны Африки к югу от Сахары, где жизнь все еще продолжает бурлить в большом семейном формате. Чад здесь почти рекордсмен: 6,03 ребенка на женщину. Эта цифра больше кажется эхом из прошлого, где большая семья была нормой, а не подвигом, но в случае Чада не сказать, что новость радостная. Уровень жизни там оставляет желать лучшего.

На другом полюсе Восточная Азия и Европа, где рождаемость стремится к минимальным историческим значениям. Южная Корея вообще балансирует на грани невозможного: 0,73 – цифра, которая больше похожа на статистическую опечатку, чем на правду. Но, увы, реальность такова.

"Если тенденция снижения рождаемости продолжится, это создаст серьезные долгосрочные проблемы для экономики и общества. Но при этом важно помнить, что демографическая картина сильно различается между городом и деревней. В сельских регионах исторически рождаемость выше: доходы ниже, но традиции, культурные ценности и хозяйственная необходимость поддерживают большие семьи", – рассказывает экономист Арман Байганов.

И все же мир не статичен. Некоторые страны дают неожиданные развороты. Узбекистан, Болгария и Армения нажали кнопку "подъем". Мы кстати, тоже зашли в топ-5, демонстрируя рост рождаемости. А вот соседний Кыргызстан тоже вошел в топ, только со знаком минус, на уровне с Нигером, Угандой и Кувейтом. Эти странны неожиданно просели.

По данным бюро Национальной статистики:

Население нашей страны с 2015 по 2025 год выросло на 16,5%. Это плюс 2 868 512 человек.

Уровень урбанизации взлетел на 27,8%.

Астана – абсолютный лидер по приросту: +77,9%. Шымкент находится на втором месте: +46,4%.

При этом мужчин у нас в стране меньше: 48,9% против 51,1% женщин. Самая большая разница в Алматы: 46,5% мужчин, 53,5% женщин.

С 2014 по 2021 год наблюдался постепенный рост: с 399 тыс. до рекордных 445 875 новорожденных в 2021 году. Но с 2022-го начался спад, и в 2024 году мы достигли самого низкого уровня за 10 лет – всего 366 тыс. новорожденных. Да, внутри страны картина не идеальная, но на мировой карте мы все же стоим куда увереннее, чем соседи.

За всеми этими демографическими скачками стоит сложная механика: экономика, традиции, политика, свобода выбора, стоимость жизни, женские карьерные возможности. Каждая страна плетет свою уникальную демографическую историю.

Но общий вектор заметен невооруженным глазом: все больше государств оказываются ниже уровня простого воспроизводства – тех самых 2,1 ребенка на женщину. И именно здесь начинается самое интересное. Это уже не только графики и статистика. Это вопросы будущих рабочих рук, стареющего населения и устойчивости экономики.

"В развитых странах снижение рождаемости в первую очередь связано с рядом экономических факторов. Одним из ключевых является урбанизация. В городах традиционный уклад, характерный для сельской местности, исчезает, а многодетные семьи становятся редкостью". Экономист Арман Байганов

Срез мировых тенденций

Одни страны уже бьют тревогу, другие тихо надеются на чудо демографического поворота. Рождаемость падает не потому, что дети не нужны, а потому, что жизнь стала слишком насыщенной, сложной и дорогой, чтобы позволить себе родительство в юности.

Молодые люди выбирают свободу, образование, путешествия, личностный рост. Они хотят быть устойчивыми, уверенными, готовыми: психически, финансово, эмоционально. Данную тенденцию нам подтвердил и экономист.

"Экономическая неопределенность, высокая стоимость жилья, расходы на образование и жизнь в крупных городах заставляют молодежь откладывать создание семьи и рождение детей. Люди все чаще ориентируются на качество жизни, карьеру и образование, стремясь дать детям лучшие возможности", – говорит эксперт.

Кроме того, тенденция к поздним бракам также снижает общую рождаемость: чем позже пара вступает в брак, тем меньше времени остается на многодетность. Все эти факторы вместе формируют устойчивую тенденцию к снижению рождаемости в развитых странах.

Сегодняшняя глобальная демография – это яркий, захватывающий роман: страницы полны событий, поворотов и контрастов, герои меняют свои роли, страны – свои тенденции. Но чем дальше читаешь, тем ощутимее нарастает тревога между строк: финал еще не написан, и вместо развязки там стоит большой вопросительный знак. Куда повернет этот сюжет: в сторону возрождения или затяжного демографического кризиса, пока не знает никто.