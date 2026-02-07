#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Мир

Мужчина напал с ножом на иностранных студентов в России

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 17:46 Фото: unsplash
7 февраля 2026 года вооруженный ножом мужчина напал на людей в общежитии университета в Уфе, сообщает Zakon.kz.

По данным российских СМИ, в результате нападения на общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пострадали шесть человек, среди них один ребенок и полицейский. Двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, еще троих – в состоянии средней тяжести. Ребенка также доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

Нападение случилось в общежитии для иностранных студентов. По словам очевидцев, инцидент произошел на территории спортзала, один из студентов мог быть удержан нападавшим.

Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого задержали. Он был вооружен ножом. Мотивы нападения пока не установлены. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В конце 2025 года подросток в балаклаве устроил поножовщину в элитной школе в Подмосковье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
18:34, Сегодня
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: сообщается о шести погибших
13:15, 13 апреля 2024
В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: сообщается о шести погибших
В Кызылорде неизвестный напал с ножом на мужчину у ТЦ
09:21, 16 мая 2023
В Кызылорде неизвестный напал с ножом на мужчину у ТЦ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Zagreb Open: четыре борца из Казахстана узнали плохую для себя новость
19:19, Сегодня
Zagreb Open: четыре борца из Казахстана узнали плохую для себя новость
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: