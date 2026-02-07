Мужчина напал с ножом на иностранных студентов в России

7 февраля 2026 года вооруженный ножом мужчина напал на людей в общежитии университета в Уфе, сообщает Zakon.kz.

По данным российских СМИ, в результате нападения на общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пострадали шесть человек, среди них один ребенок и полицейский. Двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, еще троих – в состоянии средней тяжести. Ребенка также доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

Нападение случилось в общежитии для иностранных студентов. По словам очевидцев, инцидент произошел на территории спортзала, один из студентов мог быть удержан нападавшим.

Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого задержали. Он был вооружен ножом. Мотивы нападения пока не установлены. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В конце 2025 года подросток в балаклаве устроил поножовщину в элитной школе в Подмосковье.