Американец напал с ножом на прохожих и ранил трех несовершеннолетних девочек

Как пишет газета New York Post, подозреваемого нейтрализовали.

Согласно данным издания, среди пострадавших – три девочки в возрасте от восьми до 16 лет и одна женщина. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии в Медицинском центре Маймонида.

Также газета уточняет, что подозреваемый проигнорировал приказ прибывшей на место полиции бросить нож, попытался напасть на правоохранителей, после чего получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.

BREAKING: Seven hospitalized after man with knife attacks children in Brooklyn before being sh*t by police



EMS removed one adult and two children from the scene, according to insiders and witnesses



One of the children is in critical condition at Maimonides Medical Center pic.twitter.com/shiIqoe8Fe