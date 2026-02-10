В море Китая включили первую в мире 58-этажную ветряную турбину

Китайская корпорация "Три ущелья" сообщила о введении в эксплуатацию первой в мире морской ветряной турбине мощностью 20 мегаватт. Ее подключили к электросети в водах у юго-восточного побережья китайской провинции Фуцзянь, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, это первая в Китае установка подобной мощности в открытом море.

Турбина установлена ​​более чем в 30 км от берега, в водах глубиной более 40 метров. Высота ее ступицы достигает 174 метров, что соответствует высоте 58-этажного здания.

Диаметр ротора составляет 300 метров, при этом площадь ометания ротора сопоставима с 10 стандартными футбольными полями.

<br>

При номинальных условиях эксплуатации турбина будет вырабатывать более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, чего достаточно для удовлетворения годовой потребности в электроэнергии примерно 44 тыс. домохозяйств.

Она также может заменить приблизительно 22 тыс. тонн стандартного угля ежегодно.

