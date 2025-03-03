Беременность одна, а родов – двое: как сейчас живут родившиеся с разницей в 2,5 месяца двойняшки из Уральска

Уникальный медицинский случай произошел еще в 2019 году. Тогда жительница Уральска Лилия Коновалова родила девочку и мальчика с разницей в 2,5 месяца. Оказалось, что у женщины две матки. С необычной семьей познакомилась корреспондент Zakon.kz.

О своей уникальности Лилия Коновалова узнала в 2010 году во время планового осмотра у гинеколога. Врач сообщила ей, что у нее редкая природная аномалия – не одна, а две матки. Молодая девушка очень переживала по этому поводу, ее беспокоили мысли, сможет ли она забеременеть, выносить и родить ребенка.

В 2011 году Лилия познакомилась со своим будущим супругом. Спустя некоторое время после свадьбы девушка забеременела, УЗИ показало девочку. Счастливые молодожены считали дни до появления на свет долгожданной дочери.

Фото: из семейного архива

"Беременность проходила не совсем гладко, ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Но мы были очень рады. Однако после всех моих обследований УЗИ показало, что у нас, возможно, больше не будет детей. Помню эти слова, как ножом по сердцу. Муж тогда мне сказал: "Не переживай, все будет, у нас будут еще дети", – вспоминает Лилия.

Время шло, дочь росла, и супруги начали планировать второго ребенка. Вторая беременность наступила лишь спустя 8 лет. За это время Лилия с мужем почти потеряли надежду. УЗИ показало, что женщина ждет двойню. Оказалось, что в каждой матке совершенно независимо друг от друга развиваются два плода.

Фото: из семейного архива

Двурогая матка – это врожденный порок развития, суть которого заключается в расщеплении нормальной маточной полости на две части, сливающиеся в нижнем отделе органа.

Беременность, по словам женщины, протекала очень сложно, она без конца лежала "на сохранении". Но женщина не сдавалась. На 25-й неделе беременности она почувствовала схватки и через несколько часов родила девочку весом 750 граммов. Неонатологи центра провели колоссальную работу и выходили малышку. Девочка 57 дней находилась в отделении реанимации, так как у нее не до конца успели развиться внутренние органы.

Фото: из семейного архива

"Было страшно, что первые схватки могут спровоцировать и роды сына. Но это было чудо, что он родился почти в срок! Пока мальчик был в утробе, я жила в больнице и была рядом с дочкой. День и ночь маршрут был один: реанимация – палата, палата – реанимация. Время будто длилось вечность. Страх, боль. И так 57 дней. Я вздохнула спокойно, когда дочь задышала без аппарата. Произошло настоящее чудо – дочь задышала сама". Лилия Коновалова

Мальчик родился весом 2 900 граммов. За ведение беременности Лилии Коноваловой отвечал акушер-гинеколог Есет Ералин. С необычной пациенткой он познакомился, когда женщина поступила в областной перинатальный центр с преждевременными родами.

"Учитывая ее анатомические особенности, после первых родов мы решили беременность продолжить. Мы приняли такое решение, и все оставшееся время женщина была под нашим наблюдением. Роды были классическими. Такой случай очень редкий. По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равна 1 на 50 миллионов. Но у нас все получилось. У женщины две матки, зачатие произошло в одно время, но в разных матках", – рассказал Есет Ералин.

Фото: из семейного архива

Малышей назвали Лией и Максимом. Сейчас им по 5 лет. Лилия Коновалова говорит, что двойней их назвать сложно. Однако между ними есть удивительная эмоциональная связь. Дети чувствуют друг друга. По характеру дети разные: Лия сильная и требовательная, а Максим мягкий и улыбчивый.

"Лия любит, чтобы для нее было все внимание, а Макс вынужденно уступает ей всегда. В нашей маленькой семье есть много традиций. Но самое главное, что мы всегда вместе, всегда рядом. Для нас важна поддержка, опора, дом, уют и тепло", – говорит Лилия.

Фото: из семейного архива

"Как же мы безгранично благодарны им за дочь, что они до конца боролись за нашу торопыжку, и за то, что сохранили беременность с сыном, не приняв резких решений. Медсестрам, персоналу отделения патологии огромное материнское спасибо, вы женщины с большим сердцем! Спасибо всем за теплые слова, для нас в тот момент они много значили". Лилия Коновалова

Супруги больше не планируют детей, слишком многое им пришлось преодолеть. Да и впереди много работы, ведь Лия по сей день нуждается в реабилитации, лечении и уходе.

