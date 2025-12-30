Женщина похвасталась чтением 120 книг и получила массу оскорблений

Книжный блогер Armah похвасталась, что прочитала 120 книг за год, но ее раскритиковали за "неправильную литературу", сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что она опубликовала в соцсети X фотографию, на которой позирует между двумя высокими стопками книг.

"Я сделала это! 120 книг за этот год", – подписала она фотографию.

I did it!! 120 books read this year 🎉📚 pic.twitter.com/NaLv8BalyU — Armah🌺🧚🏽‍♀️ (@xx_howdy) December 27, 2025

По данным платформы, всего за сутки публикацию увидели почти 29 млн человек. Только вскоре в комментариях появилась критика. Особенно после того, как выяснилось, что значительная часть книг относились к так называемым smut books – откровенным романтическим романам с рейтингом 18+.

"Большая часть такой литературы – это мусор. Прочитать 100 бульварных романов – все равно что часами смотреть реалити-шоу. Только по-настоящему великая литература заслуживает называться чтением", – написал один из пользователей соцсети.

Некоторые комментарии были еще резче. Пользователи сравнивали женщину со студентами и учеными, которые годами читают учебники и научные статьи, утверждали, что чтение "ради количества" не имеет ценности, и советовали ей "чаще выходить из дома".

Нашлись и те, кто пересчитал книги на фотографии, отметив, что на снимке их всего 71. В ответ Armah опубликовала скриншот из своей электронной библиотеки, чтобы подтвердить достижение.

"Чтение с такой скоростью "потребительское", не способствует саморазвитию и "не считается настоящим", – заявили другие комментаторы.

