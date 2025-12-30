Шесть видов животных объявили вымершими в 2025 году

"Красный список" Международного союза охраны природы в 2025 году пополнился шестью видами животных, объявленными вымершими, сообщает Zakon.kz.

В список вошли

1. Рождественская землеройка.

Фото: pixabay

Когда-то широко распространенная на острове Рождества в Австралии, она не наблюдалась в течение 40 лет. Считается, что эта землеройка является как минимум третьим видом млекопитающих, вымершим на острове в результате завоза человеком черных крыс около 100 лет назад.

2. Вид конусовидной улитки (Conus lugubris). Тоже не попадалась на глаза человеку с конца 1980-х годов.

Фото: wikimedia

Представитель рода хищных морских улиток Conus, известных своими коническими раковинами и смертельно опасным ядом.

3. Тонкоклювый кроншнеп – перелетная прибрежная птица. Последний раз ее видели в Марокко в 1995 году.

Фото: wikimedia

Это первое зафиксированное глобальное вымирание птиц в континентальной Европе, Северной Африке и Западной Азии.

4. Юго-западный полосатый бандикут или мергель, обитавший в южных частях Западной Австралии. 5. Юго-восточный полосатый бандикут – эндемик юго-восточной Австралии. 6. Полосатый бандикут Нуларбор, тоже обитал в Австралии.

Фото: wikimedia

Ранее новый и редкий вид птиц обнаружили в национальном парке Казахстана.