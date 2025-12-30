Шесть видов животных объявили вымершими в 2025 году
В список вошли
1. Рождественская землеройка.
Фото: pixabay
Когда-то широко распространенная на острове Рождества в Австралии, она не наблюдалась в течение 40 лет. Считается, что эта землеройка является как минимум третьим видом млекопитающих, вымершим на острове в результате завоза человеком черных крыс около 100 лет назад.
2. Вид конусовидной улитки (Conus lugubris). Тоже не попадалась на глаза человеку с конца 1980-х годов.
Фото: wikimedia
Представитель рода хищных морских улиток Conus, известных своими коническими раковинами и смертельно опасным ядом.
3. Тонкоклювый кроншнеп – перелетная прибрежная птица. Последний раз ее видели в Марокко в 1995 году.
Фото: wikimedia
Это первое зафиксированное глобальное вымирание птиц в континентальной Европе, Северной Африке и Западной Азии.
4. Юго-западный полосатый бандикут или мергель, обитавший в южных частях Западной Австралии. 5. Юго-восточный полосатый бандикут – эндемик юго-восточной Австралии. 6. Полосатый бандикут Нуларбор, тоже обитал в Австралии.
Фото: wikimedia
