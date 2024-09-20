В зоопарке Шымкента родился редкий голубой баран
Этим событием администрация поделилась с общественностью 20 сентября 2024 года на странице в Instagram.
В описании к публикации сказано, что голубой баран редко встречается в коллекциях зоопарков. Поэтому рождение детеныша этого вида в Шымкентском зоопарке – большая радость.
"Детеныш родился весом более полутора килограммов. Вначале кормление состояло только из материнского молока, теперь в рацион стали добавлять и другие корма. Малыш здоров и имеет хороший аппетит. Ежедневно ведется наблюдение ветеринарных врачей и биологов".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Голубой баран получил такое название из-за голубоватого отлива шерсти. Он занесен в Красную книгу. Этот вид обитает в основном в Азии – на Тибете и в прилегающих регионах. Его численность постоянно сокращается из-за браконьеров и уничтожения естественной среды.
12 сентября 2024 года администрация Алматинского зоопарка разместила новое видео про белую медведицу. Специалисты рассказали о любимых лакомствах Пурги и почему от нее необходимо прятать еду в разных уголках вольера.