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В зоопарке Шымкента родился редкий голубой баран

В зоопарке Шымкента родился редкий голубой баран, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:25 Фото: Instagram/shymkentzoo
В Шымкентском зоопарке родился детеныш голубых баранов, занесенных в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны природы) в статусе "вымирающий вид", сообщает Zakon.kz.

Этим событием администрация поделилась с общественностью 20 сентября 2024 года на странице в Instagram.

В описании к публикации сказано, что голубой баран редко встречается в коллекциях зоопарков. Поэтому рождение детеныша этого вида в Шымкентском зоопарке – большая радость.

"Детеныш родился весом более полутора килограммов. Вначале кормление состояло только из материнского молока, теперь в рацион стали добавлять и другие корма. Малыш здоров и имеет хороший аппетит. Ежедневно ведется наблюдение ветеринарных врачей и биологов".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Голубой баран получил такое название из-за голубоватого отлива шерсти. Он занесен в Красную книгу. Этот вид обитает в основном в Азии – на Тибете и в прилегающих регионах. Его численность постоянно сокращается из-за браконьеров и уничтожения естественной среды.

12 сентября 2024 года администрация Алматинского зоопарка разместила новое видео про белую медведицу. Специалисты рассказали о любимых лакомствах Пурги и почему от нее необходимо прятать еду в разных уголках вольера.

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