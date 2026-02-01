Более 400 животных спасли сотрудники МЧС в 2025 году

Сотрудники МЧС Казахстана в 2025 году спасли 404 животных, сообщает Zakon.kz.

Помощь оказывалась как домашним, так и диким животным: змеям, курам, кабанам, свиньям, сайгакам, голубям, баранам, коровам, собакам, кошкам, воронам, енотам, лисам, летучим мышам, верблюдам, лошадям, уткам, лебедям и оленям, пишет пресс-служба МЧС.

Наибольшее количество спасенных животных составили кошки – 94, лошади – 80 и собаки – 77. Факты спасения зафиксированы во всех регионах страны, что подчеркивает масштаб и социальную значимость работы спасательных подразделений.

В МЧС поделились самыми сложными и запоминающимися операциями 2025 года:

Трехчасовая борьба со льдом ради лошади в Актобе

26 февраля на реке Илек очевидцы заметили лошадь, провалившуюся под лед — над поверхностью оставалась лишь ее голова. Спасатели, преодолев пешком значительное расстояние из-за отсутствия подъездных путей, приняли непростое решение прорубить во льду путь к берегу. После трех часов напряженной работы животное удалось спасти и разместить в теплом сарае ближайшего хозяйства.

Увязшую в битуме собаку спасли в Астане

10 июня в Байконурском районе столицы собака застряла в битуме. Спасатели, прибывшие по вызову хозяина, с помощью подручных средств освободили животное и передали его владельцу.

В Костанайской области щенок спасен с глубины 9 метров

13 июля ночью в поселке Алтын-Дала животное упало в колодец. Предполагая, что это котенок, спасатели выехали на место. Используя альпинистское снаряжение и дыхательный аппарат, спасатель спустился на глубину 9 метров и поднял на поверхность испуганного, но невредимого щенка.

Трогательная история спасения новорожденного котенка в Караганде

22 сентября спасатели обнаружили на крыше частного дома новорожденного котенка, который даже не успел открыть глаза. Благодаря внимательности хозяйки дома и оперативным действиям сотрудников МЧС маленькая жизнь была спасена и передана женщине, пообещавшей заботиться о найденышe.

В Караганде спасены люди и домашний питомец при пожаре

24 декабря при пожаре в подвальном помещении многоэтажного дома спасатели эвакуировали 9 жителей, спасли одного человека с применением спасательного колпака, а также обнаружили в задымленном подвале собаку без сознания. Животному оказали первую помощь с использованием дыхательного аппарата и передали владельцу.

"Спасение животных проводится в рамках общей аварийно-спасательной деятельности МЧС. Наряду с людьми животные остаются важным объектом помощи в чрезвычайных ситуациях", – заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков на озере Майбалык в Астане.