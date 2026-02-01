#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Общество

Более 400 животных спасли сотрудники МЧС в 2025 году

, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 12:27
Сотрудники МЧС Казахстана в 2025 году спасли 404 животных, сообщает Zakon.kz.

Помощь оказывалась как домашним, так и диким животным: змеям, курам, кабанам, свиньям, сайгакам, голубям, баранам, коровам, собакам, кошкам, воронам, енотам, лисам, летучим мышам, верблюдам, лошадям, уткам, лебедям и оленям, пишет пресс-служба МЧС.

Наибольшее количество спасенных животных составили кошки – 94, лошади – 80 и собаки – 77. Факты спасения зафиксированы во всех регионах страны, что подчеркивает масштаб и социальную значимость работы спасательных подразделений.

В МЧС поделились самыми сложными и запоминающимися операциями 2025 года:

Трехчасовая борьба со льдом ради лошади в Актобе

26 февраля на реке Илек очевидцы заметили лошадь, провалившуюся под лед — над поверхностью оставалась лишь ее голова. Спасатели, преодолев пешком значительное расстояние из-за отсутствия подъездных путей, приняли непростое решение прорубить во льду путь к берегу. После трех часов напряженной работы животное удалось спасти и разместить в теплом сарае ближайшего хозяйства.

Увязшую в битуме собаку спасли в Астане

10 июня в Байконурском районе столицы собака застряла в битуме. Спасатели, прибывшие по вызову хозяина, с помощью подручных средств освободили животное и передали его владельцу.

В Костанайской области щенок спасен с глубины 9 метров

13 июля ночью в поселке Алтын-Дала животное упало в колодец. Предполагая, что это котенок, спасатели выехали на место. Используя альпинистское снаряжение и дыхательный аппарат, спасатель спустился на глубину 9 метров и поднял на поверхность испуганного, но невредимого щенка.

Трогательная история спасения новорожденного котенка в Караганде

22 сентября спасатели обнаружили на крыше частного дома новорожденного котенка, который даже не успел открыть глаза. Благодаря внимательности хозяйки дома и оперативным действиям сотрудников МЧС маленькая жизнь была спасена и передана женщине, пообещавшей заботиться о найденышe.

В Караганде спасены люди и домашний питомец при пожаре

24 декабря при пожаре в подвальном помещении многоэтажного дома спасатели эвакуировали 9 жителей, спасли одного человека с применением спасательного колпака, а также обнаружили в задымленном подвале собаку без сознания. Животному оказали первую помощь с использованием дыхательного аппарата и передали владельцу.

"Спасение животных проводится в рамках общей аварийно-спасательной деятельности МЧС. Наряду с людьми животные остаются важным объектом помощи в чрезвычайных ситуациях", – заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков на озере Майбалык в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
"Когда в центре Конституции стоит человек, это задает вектор всему региону" – эксперт
12:28, Сегодня
"Когда в центре Конституции стоит человек, это задает вектор всему региону" – эксперт
43 человека спасли сотрудники МЧС за сутки
12:01, 07 января 2024
43 человека спасли сотрудники МЧС за сутки
Семь человек спасли при сильном задымлении в Атырау
00:15, 10 декабря 2025
Семь человек спасли при сильном задымлении в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен обладатель пояса WBO, где чемпионом является Алимханулы
13:13, Сегодня
Стал известен обладатель пояса WBO, где чемпионом является Алимханулы
Рвавшийся в сборную Казахстана российский футболист сменит прописку - инсайд
12:48, Сегодня
Рвавшийся в сборную Казахстана российский футболист сменит прописку - инсайд
Стало известно, где в Актау построят новый футбольный стадион
12:17, Сегодня
Стало известно, где в Актау построят новый футбольный стадион
Шавкат Рахмонов выступил с заявлением после новостей о травме казахстанца
11:49, Сегодня
Шавкат Рахмонов выступил с заявлением после новостей о травме казахстанца
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: