Психически больной мужчина оставил без света поселок под Астаной и чудом выжил

Психически больной мужчина оставил без света жилой массив поселка под Астаной. Он взобрался на трансформатор и получил поражение током. Виновнику блэкаута чудом удалось выжить, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в населенном пункте Жибек жолы, что в 30 км от столицы, накануне в самый разгар дня. В полиции завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

В данное время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Однако, известно, что мужчина признан недееспособным и имеет инвалидность. Сейчас столичные реаниматологи борются за его жизнь. Подачу электричества восстановили в тот же день.

