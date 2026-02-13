#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Психически больной мужчина оставил без света поселок под Астаной и чудом выжил

психически больной мужчина оставил без света поселок под Астаной, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 22:42 Фото: pixabay
Психически больной мужчина оставил без света жилой массив поселка под Астаной. Он взобрался на трансформатор и получил поражение током. Виновнику блэкаута чудом удалось выжить, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в населенном пункте Жибек жолы, что в 30 км от столицы, накануне в самый разгар дня. В полиции завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

В данное время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Однако, известно, что мужчина признан недееспособным и имеет инвалидность. Сейчас столичные реаниматологи борются за его жизнь. Подачу электричества восстановили в тот же день.

Ранее сообщалось, что агрессивный астанчанин из-за спора о парковке повредил дорогое авто и попал в психбольницу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Семь человек чудом выжили на трассе Астана – Петропавловск
05:00, 16 декабря 2025
Семь человек чудом выжили на трассе Астана – Петропавловск
Парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея
22:45, 20 октября 2025
Парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея
40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт
15:13, 01 сентября 2024
40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина осталась без двух топовых соперниц на турнире WTA-1000 в Дубае
22:34, Сегодня
Елена Рыбакина осталась без двух топовых соперниц на турнире WTA-1000 в Дубае
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
22:11, Сегодня
Казахстанский хоккеист отметился голевой передачей в матче чемпионата Финляндии
Обидчица Елены Рыбакиной вышла в финал "тысячника" в Дохе
21:45, Сегодня
Обидчица Елены Рыбакиной вышла в финал "тысячника" в Дохе
Передача Орехова не помогла "Металлургу" обыграть "Салават Юлаев"
21:42, Сегодня
Передача Орехова не помогла "Металлургу" обыграть "Салават Юлаев"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: