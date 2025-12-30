#Казахстан в сравнении
Мир

Мегаограбление в Германии: неизвестные опустошили хранилище крупного банка

ограбление в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 21:58 Фото: pixabay
В немецком городе Гельзенкирхен ограбили хранилище банка Sparkasse, похитив деньги и ценности из индивидуальных сейфов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Bild, ущерб от преступления оценивается в 34 млн евро.

"Германия обсуждает мегаограбление в конце года. Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из сейфов забрали буквально все, что попалось им под руку. Как уточняется, хранилище банка состоит из около 3,3 тыс. сейфов разных размеров, которые арендовали 2,7 тыс. клиентов. Каждый был застрахован на сумму до 10,3 тыс. евро.

"По подсчетам, страховой ущерб может составить до 33,9 млн евро – если все ячейки были ограблены и, соответственно, заполнены", – пишет газета.

Sparkasse (Шпаркассе) – это крупнейшая группа региональных сберегательных банков в Германии (и других странах), которые являются государственными или муниципальными, ориентированными в первую очередь на общественное благо, а не на прибыль, но обслуживают и частных клиентов, предлагая базовые банковские услуги с разветвленной сетью отделений.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный похитил сапфир стоимостью 150 тыс. евро, а также другие драгоценности при нападении на курьеров, перевозивших ювелирные изделия.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
