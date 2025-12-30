Снегопады в Турции сорвали более 60 авиарейсов

Официальный представительTurkish Airlines Яхъя Устюн заявил об отмене более 60 рейсов из-за снегопада в ряде городов Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X.

"Шестьдесят один рейс, запланированный на 31 декабря, отменен из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции", – сообщил Устюн.

Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов. Генеральное управление метеорологии объявило на 31 декабря желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.

Değerli misafirlerimiz,



Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.



Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://t.co/t0Eca1Lkza ve mobil… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 30, 2025

