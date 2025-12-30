#Казахстан в сравнении
Мир

Снегопады в Турции сорвали более 60 авиарейсов

более 60 авиарейсов отменили в Турции из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 01:55 Фото: pixabay
Официальный представительTurkish Airlines Яхъя Устюн заявил об отмене более 60 рейсов из-за снегопада в ряде городов Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X.

"Шестьдесят один рейс, запланированный на 31 декабря, отменен из-за ухудшения погодных условий на востоке и в центральной части Турции", – сообщил Устюн.

Значительная часть Турции с пятницы оказалась под влиянием морозов. Генеральное управление метеорологии объявило на 31 декабря желтый уровень угрозы на большей части страны из-за мощных снегопадов.

Ранее сообщалось, что 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода.

