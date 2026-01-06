#Казахстан в сравнении
Мир

Франция из-за снегопадов вводит оранжевый уровень опасности

во Франции транспортный коллапс из-за снегопадов, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 01:24 Фото: pixabay
В 38 департаментах Франции, находящихся в зоне оранжевого уровня опасности из-за обильных снегопадов, в среду будет запрещено движение большегрузов и школьного транспорта. Кроме того, в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" планируют отменить порядка 40% рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, управление гражданской авиации страны на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%.

"Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов, запланированных на утро среды в парижских аэропортах, из-за очередного снегопада... Отмены, вызванные необходимостью уборки снега с взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов, затронут примерно 40% рейсов, запланированных на период с 13:00 по 18:00 (по времени Астаны) в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", – говорится в сообщении.

Как уточняется, также отменят 25% рейсов, запланированных на период с 10:00 до 17:00 в "Орли" – другом парижском аэропорту.

По данным французской метеорологической службы, почти во всех департаментах страны сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Однако метеослужба из-за снега и льда в ряде регионов планирует ввести "оранжевый" уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 7 января объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней
19:46, 09 марта 2024
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней
Во Франции из-за жары объявили оранжевую тревогу
22:41, 20 августа 2023
Во Франции из-за жары объявили оранжевую тревогу
В аэропорту Парижа отменили 70% рейсов из-за массовой забастовки
15:23, 25 мая 2024
В аэропорту Парижа отменили 70% рейсов из-за массовой забастовки
