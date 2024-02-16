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Задержки авиарейсов из-за сильного снегопада: аэропорт Алматы сделал заявление

Задержки авиарейсов из-за сильного снегопада: аэропорт Алматы сделал заявление Фото: Zakon.kz
Аэропорт Алматы сообщил, что сильный снегопад привел к существенным задержкам рейсов, сообщает Zakon.kz.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи со сложными метеоусловиями в течение дня в аэропорту Алматы – ливневой снег, сильный снегопад с ограниченной видимостью, резкое похолодание наблюдаются существенные задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме 24\7".

Согласно информации, которая указана на онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживаются 13 рейсов.

В аэропорту Алматы ситуация среди пассажиров накалилась. Недовольные пассажиры, которые еще в 11 утра должны были вылететь в Семей, просят вызвать оперативную группу для написания жалобы. Рейс переносили до 21:00, а потом отменили.

В авиакомпании FlyArystan прокомментировали эту ситуацию.

"В связи с погодными условиями Алматы (сильный снегопад и переохлажденный туман) сегодня 16 февраля рейсы из/в Алматы были задержаны. Впоследствии рейсы КС7151 KC7153 Алматы – Семей, КС7152 KC7154 Семей-Алматы, КС7171 Алматы – Оскемен, КС7172 Оскемен – Алматы отменены из-за условий наземного обслуживания (очередь на обслуживание воздушных судов, длительная очистка перрона от снега и очередь на противообледенительные процедуры). Пассажирам отмененных рейсов предлагается полный возврат по месту приобретения билетов", – подчеркнули в компании.

Подробную информацию о том, как действовать при задержке или отмене рейса можно прочитать тут

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