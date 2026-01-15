69-летняя мать ударила дочь ножом из-за денег

В Сабунчинском районе Баку (Азербайджан) семейная ссора закончилась кровавым инцидентом. В одном из частных домов в поселке Рамана 69-летняя женщина поссорилась со своей 41-летней дочерью, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, в ходе конфликта мать ударила дочь ножом. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, а 69-летняя женщина, подозреваемая в совершении преступления, задержана полицией.

Соседи рассказали, что в семье ранее уже происходили конфликты.

По их словам, дочь часто приходила к матери домой и спорила с ней по финансовым вопросам. Во время последнего инцидента мать схватилась за нож.

В Сабунчинском медицинском центре сообщили, что потерпевшая находится в отделении реанимации. Идет расследование.

