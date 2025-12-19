Запрет соцсетей для детей в Казахстане: к чему это может привести, объяснили специалисты

Дети сумеют обойти запрет регистрации в соцсетях, предполагают эксперты. В Казахстане хотят запретить создавать личные аккаунты всем, кому еще нет 16-ти. Таким образом неокрепшую психику малышей пытаются защитить от вредоносного контента. Реально ли это, разбирался Zakon.kz.

Суть темы

Сторис, рилсы и посты – весь виртуальный мир может оказаться "закрытым" для детей в Казахстане. Министерство культуры и информации РК разработало поправки в Закон об онлайн-платформах. Один из тезисов – запрет лицам до 16 лет заводить себе страницы во Всемирной паутине. Обсуждения на портале "Открытые НПА" продлятся до 29 декабря.

"Статья 10-1. Особенности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Запрещается регистрация пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями. В целях защиты детей от вредоносного контента, распространяемого на онлайн-платформах", – написано в документе.

Материал по теме Разработан законопроект, запрещающий регистрироваться на онлайн-платформах детям до 16 лет

Если законопроект примут, дети младше 16-ти не смогут регистрироваться в TikTok, Instagram, видеохостинге YouTube и на других сервисах. Исключением будут только мессенджеры. В Минкульте считают, что ограничения помогут оградить малышей от негативного влияния интернета.

Фото: pexels

Отметим, что в Казахстане запретить несовершеннолетним без разрешения родителей создавать страницы на интернет-площадках начали планировать еще в 2023 году. А в ноябре 2025-го о запрете заговорили снова.

В действующей редакции закона нет процедуры, позволяющей принуждать онлайн-платформы к исполнению предписаний. Новая норма предусматривает механизм, по которому при невыполнении требований уполномоченного органа доступ к соцсети на территории нашей страны могут ограничить. Это значит, появится правовое основание для частичной или полной блокировки платформы, если она не соглашается с условиями.

Возможные изменения озадачили многих, особенно детей и родителей. Люди разделились на два лагеря. Одни новшество критикуют, другие – поддерживают. У жителя Алматинской области Александра Лещева двое маленьких детей: сын и дочь. Оба ребенка учатся в начальной школе. Мужчине небезразлично, чем его малыши интересуются в интернете. Контент, который они смотрят в соцсетях, мужчина старается контролировать, но признается, что за всем не уследить.

"Знаю, что и сын, и дочь зарегистрированы в TikTok, Instagram, YouTube тоже часто смотрят. Больше всего их интересуют короткие динамичные видео: рилсы, шортсы, в которых какие-то люди исполняют современные песни, под них танцуют, прыгают, кривляются, то есть изображают пантомимы. Я детей каждый день спрашиваю, что смотрите, почему вам это нравится, какая польза от этих видосов. Отвечают, что хотят быть на одной волне с популярными блогерами. Я, конечно, понимаю, они дети же, вот и тянутся ко всему новому, яркому, необычному. Лишь бы чернуху всякую и видео для взрослых не смотрели, не хочу, чтобы дети повзрослели раньше времени. Но если честно, отследить каждый просматриваемый видеоролик невозможно. Вообще я поддерживаю возрастной ценз в соцсетях. Считаю, это ограничение надо устанавливать на определенные видео. Можно, например, сделать так, чтобы ролики про детей, животных, научно-познавательные, полезные советы, лайфхаки и тому подобное могли смотреть все, а для просмотра контента с откровенными сценами требовалось бы подтверждение, что 16 лет уже есть. Технари должны как-то продумать этот момент", – сказал Александр.

Фото: pexels

Дочь Александра, которой всего 11, рассказывает: ей нравятся последние тренды, смешные ролики, а также видеоуроки рисования и аппликации. У девочки есть собственные аккаунты в соцсетях.

"В Instagram я постоянно смотрю свою знакомую, она снимает всякие туториалы. Мне нравится смотреть обзоры, анимированные истории, приколы, веселые рассказы. Кринж тоже попадается иногда, но я его сразу свайпаю. В YouTube я смотрю девочку, которая собирает пазлы, разукрашивает картины по номерам, делает туториалы и обзоры на покупки. Другие там объясняют и показывают, как играть за столом в "Монополию", "Крокодила", "Мафию". Это клево, познавательно, интересно. Тренды в TikTok, конечно, нравятся. Снимать их не так просто, как кажется. Думаю, тренды многим поднимают настроение и объединяют весь мир", – поделилась своим видением ученица 4-го класса Жанна.

Мнения экспертов

Психолог Ольга Третьякова считает, что запрет на регистрацию в соцсетях до 16 лет может пробудить у детей еще больший интерес к интернет-пространству. Подростки, возможно, найдут лазейки для того, чтобы попасть в виртуальный мир.

"Вопрос целесообразности на законодательном уровне – это один пласт взгляда на проблему. С психологической точки зрения, задача подросткового возраста – как раз пробовать себя, свои силы, в том числе через оппозицию взрослым. И вот запрет регистрации в соцсетях для детей и подростков может создать соблазн искать обходные пути для того, чтобы перехитрить, переиграть взрослых. То есть здесь мы вступаем с подростками как будто бы в игру, игру во власть: кто из нас сильнее – взрослые или подростки. Конечно, маленькие дети, например, младшие школьники, наверняка этим не будут заниматься. Но чем старше возраст подростков, тем большим вызовом для них это является, когда взрослые что-то запрещают или блокируют. Это первый момент. И второй момент – сейчас дети общаются и потребляют контент не столько в соцсетях, сколько в разных других приложениях и играх. В общем, я не очень понимаю, как это поможет оградить детей от нежелательного контента", – выразила мнение педагог-психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова.

Фото: pexels

Психологи убеждены, что ограждать юных зрителей от нежелательного контента надо не ограничениями, а разговорами. Взрослые должны по-дружески разъяснять малышам, почему те или иные материалы смотреть нельзя. Прежде всего это касается видео сексуального характера, сцен насилия, жестокого обращения с женщинами, детьми и животными.

"Нужно выстраивать доверительные отношения, разъяснять, говорить об опасности такого контента для их развития и для них самих, вести вот такую большую разъяснительную профилактическую работу. Это делать намного сложнее, это требует гораздо больше затрат, но поверьте, это единственное, что принесет результат. И мне кажется, что те ресурсы, которые выделяются, например, на то, чтобы отслеживать, кто за компьютером, ребенок или взрослый, их бы лучше, наверное, направить на то, чтобы создать какую-то программу или взять аналоги уже существующих, в которых детям объясняют правила безопасности в интернете. Ребенку надо знать, как распознать того, кто хочет тебя совратить. Какие вещи смотреть не нужно, как понять, что тебе это не нужно, как удовлетворить естественный детский интерес, например, к теме сексуального какого-то развития, чтобы дети не искали эту информацию где-то на стороне. Детям и подросткам всех возрастов прекрасно можно все объяснить", – пояснила Ольга Третьякова.

Юристы отмечают: забота о том, чтобы дети не подвергались травле, опасным манипуляциям и контенту для взрослых, безусловно, важна. Но абсолютный запрет не является оптимальным механизмом.

"Эффективность таких мер вызывает серьезные вопросы, потому что социальные сети глубоко интегрированы в повседневную жизнь, в общение, обучение, развивающие процессы подростков и попытка полностью изолировать их правовыми средствами, по сути, "отрезает" от реальной социальной среды, которую они воспринимают как норму. Дети будут регистрироваться через чужие телефоны, под другими именами, с поддельными датами рождения", – полагает заместитель председателя Палаты юридических консультантов РК Габит Умирбеков.

Фото: pexels

Тинейджеры младше 16-ти, которые благодаря своим страницам в соцсетях зарабатывают, могут лишиться дохода. Доказать правовой статус таких аккаунтов станет трудно, уверены юристы.

"Если законодательно закрепят возрастной порог, это поставит под вопрос правовой статус аккаунтов несовершеннолетних, которые сейчас легально ведут коммерческую деятельность. Таким подросткам придется передавать аккаунты взрослым или оформлять их на родителей, опекунов. Придется выводить бизнес в более формальные структуры, открывать ИП на родителей или переходить на платформы, где возрастные ограничения не предусмотрены. Для многих это создаст юридическую неопределенность доходов и обязательств, вопросы по налогам, контрактам с рекламодателями и ответственности перед сторонними лицами. Проблемы уже есть в других странах, где регуляция сталкивается с реальной практикой использования подростками соцсетей как средства заработка". Юрист Габит Умирбеков

Фото: pexels

В пояснительной записке Министерство культуры и информации подчеркивает, что поправки не требуют дополнительных бюджетных расходов, а правила для всех платформ должны быть едиными.

Технические тонкости

Программисты говорят, что заблокировать соцсети детям непросто. Самое сложное – проверить возраст.

"Есть несколько способов подтверждения возраста в интернете. Самый надежный – верификация по документу, когда человек загружает фото удостоверения личности или паспорта, и система проверяет его подлинность. Однако это повышает риски утечек персональных данных. Биометрическая система, когда искусственный интеллект анализирует селфи пользователя в реальном времени и оценивает возраст, иногда ошибается. Ну а косвенную проверку через запрос специального разрешения родителей можно обвести вокруг пальца. 100% эффективности, по-моему, не может гарантировать ни одна программа", – уверяет разработчик-аналитик систем информационной безопасности Дмитрий Котельник.

Фото: pexels

Международный опыт

Жесткие возрастные ограничения в некоторых странах уже действуют. Об этом рассказал депутат Асхат Аймагамбетов на заседании Мажилиса 12 ноября 2025 года.

"Например, в Дании и Австралии регистрация разрешена с 15-16 лет, а в США, Англии и Ирландии требуются специальное разрешение родителей и верификация", – заметил депутат.

Материал по теме Какое наказание грозит родителям за использование смартфона ребенком в школе

Международные исследования показывают, что проблемы психического здоровья подростков связаны не столько с соцсетями, сколько с цифровой средой в целом. Специалисты рекомендуют для предотвращения неприятностей включать на гаджетах малышей родительский контроль и просто общаться с детьми почаще. Такие меры, по словам экспертов, помогут не только защитить тинейджеров, но и сохранить их права на свободу выражения и социальное развитие, которые в современных реалиях все больше перемещаются в Сеть.