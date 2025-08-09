Два друга 48 и 52 лет потерялись во время прогулки в лесу в Карагандинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
9 августа в Каркаралинском районе Карагандинской области были найдены двое 48 и 52 лет мужчин, которые заблудились во время прогулки в лесу, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе МЧС РК, в поисково-спасательным работам были привлечены спасатели и местные службы.
"Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасателей, пострадавшие были обнаружены примерно в 10 км от города Каркаралы и доставлены в город. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.
МЧС напоминает: перед выходом на природу рекомендуется тщательно планировать маршрут, сообщать близким о своих планах и обязательно брать с собой средства связи.
Ранее сообщалось, что серьезную травму получил турист на перевале Гляциологов в Алматинской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript