Происшествия

Два друга 48 и 52 лет потерялись во время прогулки в лесу в Карагандинской области

туристы потерялись в лесу в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 23:04 Фото: пресс-служба МЧС РК
9 августа в Каркаралинском районе Карагандинской области были найдены двое 48 и 52 лет мужчин, которые заблудились во время прогулки в лесу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС РК, в поисково-спасательным работам были привлечены спасатели и местные службы.


"Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасателей, пострадавшие были обнаружены примерно в 10 км от города Каркаралы и доставлены в город. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает: перед выходом на природу рекомендуется тщательно планировать маршрут, сообщать близким о своих планах и обязательно брать с собой средства связи.

Ранее сообщалось, что серьезную травму получил турист на перевале Гляциологов в Алматинской области.

