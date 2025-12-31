Фейерверки, музыка и слезы: как мир встречает Новый год

Наступление 2026 года в мире встретили фейерверками, музыкой и танцами на ярко освещенных улицах. Только в нескольких странах проведение празднеств ограничили по соображениям безопасности или в связи со стихийными бедствиями, сообщает Zakon.kz.

Первой страной, встретившей Новый год, стала Республика Кирибати. Это островное государство в Тихом океане, расположенное возле международной линии перемены дат. Там 2026 год настал в полдень по израильскому времени. Через час Новый год встретили Новая Зеландия, Тонга и Самоа.

Новозеландский Окленд стал первым крупным городом, в котором состоялись новогодние празднества. Главным событием стал полуночный фейерверк. С нескольких этажей самого высокого здания города Sky Tower были выпущены 3500 разноцветных петард.

В Австралии за час до традиционного праздничного салюта на берегу Сиднейской гавани собрались несколько тыс. людей, чтобы почтить память 15 жертв антисемитского теракта, совершенного 14 декабря. Они зажгли свечи и провели минуту молчания, а в полночь ракеты озарили небо над подсвеченным прожекторами зданием оперного театра.

В Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме и на Тайване по случаю наступления Нового года устроили красочные аудиовизуальные представления.

New Year's celebration in China

В Индонезии проведении празднеств ограничили в знак скорби по 1100 жертвам наводнения. В столице страны, Джакарте, новогодняя церемония началась с молитвы по погибшим, а на курортном острове Бали отменили традиционный фейерверк.

Happy New Year from Bali – Indonesia

Фейерверки также были отменены в Греции и на Кипре, где встречают Новый год тысячи израильтян. Вместо салюта, который пугает людей и животных, решили провести запуск дронов и световые шоу.

В Дубае Новый год отмечается грандиозным фейерверком у небоскреба Бурдж-Халифа.

Мигранты запустили фейерверки в центре Брюсселя, чтобы отпраздновать победу Марокко над Замбией на Кубке Африки.

Fireworks fired horizontally, streets blocked

Около двух млн человек готовятся к встрече Нового года на знаменитом пляже Копакабана в Бразилии, где будет проведена самая массовая новогодняя вечеринка в мире.

Às 20h BSA, o último Em Pauta de 2025 entra no ar, direto do centro do mundo, na noite de ano novo: Copacabana, Rio de Janeiro!!!

Белый дом официально сообщил, что президент США Дональд Трамп лично примет участие в большой новогодней вечеринке, которая состоится сегодня вечером в резиденции на Пенсильвания-авеню. Событие начнется 1 января в 05:30 по казахстанскому времени. На вечеринке ожидается присутствие представителей пресс-корпуса. Журналисты смогут наблюдать за происходящим напрямую.

Также Белый дом в Новый год анонсировал освещение монумента Вашингтону, который будет "превращен в гигантскую свечу", как начало празднований 250-летия основания Соединенных Штатов Америки.

Tonight, we're lighting the Washington Monument like never before — turning it into America's biggest birthday candle as we kick off the 250th anniversary.

The celebration starts 7 PM ET

Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие известные парки в центре Лондона закрыли перед новогодней ночью.