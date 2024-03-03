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Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения

Касым-Жомарт Токаев, Румен Радев, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 11:00 Фото: Акорда
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву, где поздравил того с национальным праздником Республики Болгария – Днем освобождения, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня Болгария, будучи активным членом Европейского Союза, добилась значительных успехов на пути устойчивого развития и повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю, чтобы под Вашим руководством Болгария достигла поставленных высоких целей. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Болгарии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному болгарскому народу – процветания и благополучия, сообщили в Акорде.

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