Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения

Фото: Акорда

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву, где поздравил того с национальным праздником Республики Болгария – Днем освобождения, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня Болгария, будучи активным членом Европейского Союза, добилась значительных успехов на пути устойчивого развития и повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю, чтобы под Вашим руководством Болгария достигла поставленных высоких целей. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться", – говорится в телеграмме. Глава государства пожелал президенту Болгарии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному болгарскому народу – процветания и благополучия, сообщили в Акорде. Читайте также Токаев выразил соболезнования родным и близким Сейдахмета Куттыкадама Жителей Семея просят запастись водой: в городе частично отключат водоснабжение Американка собирает деньги, чтобы посетить Казахстан

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