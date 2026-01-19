Президент Болгарии Румен Радев уходит в отставку

Президент Болгарии Румен Радев заявил о намерении покинуть пост главы государства. Об этом он сообщил 19 января в обращении к нации, сообщает Zakon.kz.

Радев уточнил, что официально подаст заявление об отставке 20 января. По его словам, обязанности президента временно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которую он назвал "достойным исполняющим обязанности главы государства".





Как отмечают западные СМИ, решение Радева вызвало предположения о его возможном возвращении в активную политику. Не исключается, что он может создать собственную партию и принять участие во внеочередных парламентских выборах.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2016 года и был переизбран на второй пятилетний срок в 2021 году. Его полномочия должны были истечь в январе 2027 года. В период президентства он неоднократно выступал против вступления Болгарии в еврозону в 2026 году.

Отставка главы государства происходит на фоне затяжного политического кризиса в стране. В Болгарии готовятся восьмые парламентские выборы за последние четыре года. Последнее коалиционное правительство ушло в отставку в декабре 2025 года после массовых протестов, вызванных планами по повышению налогов.

