Мир

Президент Болгарии Румен Радев уходит в отставку

Румен Радев, отставка, президент, Болгария , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 23:35 Фото: Х/President.bg
Президент Болгарии Румен Радев заявил о намерении покинуть пост главы государства. Об этом он сообщил 19 января в обращении к нации, сообщает Zakon.kz.

Радев уточнил, что официально подаст заявление об отставке 20 января. По его словам, обязанности президента временно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которую он назвал "достойным исполняющим обязанности главы государства".


Как отмечают западные СМИ, решение Радева вызвало предположения о его возможном возвращении в активную политику. Не исключается, что он может создать собственную партию и принять участие во внеочередных парламентских выборах.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2016 года и был переизбран на второй пятилетний срок в 2021 году. Его полномочия должны были истечь в январе 2027 года. В период президентства он неоднократно выступал против вступления Болгарии в еврозону в 2026 году.

Отставка главы государства происходит на фоне затяжного политического кризиса в стране. В Болгарии готовятся восьмые парламентские выборы за последние четыре года. Последнее коалиционное правительство ушло в отставку в декабре 2025 года после массовых протестов, вызванных планами по повышению налогов.

9 января 2026 года в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана послом Болгарии Георги Воденски.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
