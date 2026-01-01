В Таразе объявили ЧС из-за крупного пожара в жилом доме в канун Нового года

1 января аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил многоэтажный жилой дом №15 в микрорайоне Карасу (5) города Тараза, где произошел пожар кровли, и ознакомился с условиями проживания жильцов, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, глава региона сообщил, что для установления причин возгорания и определения объема причиненного ущерба создана специальная комиссия.

"В связи с произошедшим объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Ущерб будет рассчитан по каждой квартире, а восстановительные работы проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь", – сказал аким области.

Отмечается, что сейчас подрядными организациями демонтируется поврежденное кровельное покрытие и начаты восстановительные работы.

Фото: акимат Жамблыской области

Ремонт квартир будет осуществляться после завершения оценочных мероприятий профильной комиссией.

"Аким области подчеркнул важность привлечения жильцов дома к работе комиссии по изучению последствий происшествия, а также поручил городским службам обеспечить своевременное и качественное выполнение поставленных задач", – говорится в сообщении.

31 декабря 2025 года в 22:18 на балконе указанного жилого дома произошло возгорание, после чего огонь распространился на кровлю. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям были эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей. В 00:13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Часть жильцов многоэтажного дома временно размещена в гостинице.