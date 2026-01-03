#Казахстан в сравнении
Мир

Почему мигранты из Индии получают в Германии самые высокие зарплаты

Работа для мигрантов в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 08:44 Фото: pixabay
Стало известно, почему каждый второй мигрант из Индии зарабатывает в Германии более 5400 евро в месяц, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование немецкого института IW показало, что среди иммигрантов в Германии именно выходцы из Индии наиболее успешны в профессиональной сфере, передает Bild.

Почему же индийские работники так заметно лидируют по уровню зарплат? По данным IW, это прежде всего связано с их профессиональным профилем. Многие индийцы в Германии работают на технических должностях с высоким уровнем дохода.

Особенно широко они представлены:

  • в академических профессиях;
  • в математике, информатике, естественных науках;
  • в технике.

Важную роль играет и сильный приток студентов из Индии. По данным исследования, в последние годы все больше молодых индийцев приезжают в Германию для обучения. Многие успешно завершили учебу и затем остались работать в стране.

Согласно исследованию IW, второе место в этом рейтинге занимают австрийцы с медианным доходом 5322 евро. За ними следуют американцы с 5307 евро, а затем ирландцы и британцы – по 5233 евро.

Мигранты из Китая в среднем зарабатывают 4888 евро, швейцарцы – 4809 евро. Кроме того, в исследовании упоминаются квалифицированные специалисты из стран Бенилюкса (4662 евро), Франции (4605 евро) и Бразилии (4653 евро).

Дональд Трамп провел новогодний аукцион среди гостей-миллионеров.

Алия Абди
