Спорт

У какого футболиста самая высокая зарплата в мире и сколько он получает

Футбол Высокооплачиваемый игрок, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:24 Фото: Instagram/cristiano
Финансовые эксперты назвали португальскую звезду Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом планеты, который зарабатывает в два и больше раз, чем его конкуренты, сообщает Zakon.kz.

По расчетам Forbes, доходы капитана "Аль-Насра" ныне дошли до 280 млн долларов в год. При составлении данного финансового рейтинга специалисты учитывали доходы футболистов (зарплаты, бонусы, призовые и имиджевые права).

Плюс сюда входили и заработки вне спорта, такие как спонсорские сделки или их частный бизнес. В итоге здесь лидером оказался 40-летний португалец с зарплатой 230 млн + 50 млн доходов вне спорта.

Фото: Instagram/intermiamicf

После Роналду идет его извечный соперник и конкурент на футбольном поле Лионель Месси. Аргентинец получает в два раза меньше, чем его коллега – 130 (60+70) млн.

На третьей позиции располагается француз Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 (100+4) млн.

Фото: Instagram/realmadrid

В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира также вошли уже всем известные личности: Килиан Мбаппе ("Реал") – 95 (70+25) млн, Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 80 (60+20) млн, Винисиус Жуниор ("Реал") – 60 (40+20) млн, Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 55 (35+20) млн, Садьо Мане ("Аль-Наср") – 54 (50+4) млн, Джуд Беллингем ("Реал") – 44 (29+15) млн, Ламин Ямаль ("Барселона") – 43 (33+10) млн.

Помимо того, что Роналду много зарабатывает, он еще является мировым рекордсменом по забитым мячам.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
