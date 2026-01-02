Дочь президента Узбекистана дала большое интервью блогеру и откровенно рассказала об отце

Дочь президента Узбекистана, которая еще и возглавляет его Администрацию, Саида Мирзиёева в интервью журналисту и блогеру Кириллу Атльману рассказала о своем характере, семейной жизни и о том, как, по ее мнению, президенту удается сохранять человечность во власти, сообщает Zakon.kz.

Говоря о своих сильных качествах, Мирзиёева заявила, что считает своим главным талантом умение интуитивно "выбирать людей".

"Я верю, что при рождении Бог наделяет нас определенными инструментами. И вот этот инструмент он мне подарил, и я им пользуюсь", – сказала она.

Среди слабых сторон она назвала чрезмерную требовательность к себе, отметив, что ей "тяжело с этим жить".





Отдельную часть разговора Мирзиёева посвятила семейной теме. Она призналась, что совмещать государственную службу и материнство непросто, особенно с маленьким ребенком. По ее словам, она сознательно старается быть рядом с ребенком именно в раннем возрасте, даже несмотря на усталость и постоянную занятость.

"Это тот период, когда я могу ему что-то дать. Хотя бы энергетически быть рядом", – пояснила она.

При этом, как отметила Мирзиёева, работа фактически не прекращается ни днем, ни ночью.

"Мы 24 на 7 должны быть вовлечены. Сейчас такая эпоха – эпоха реформ", – сказала она, добавив, что постоянно находится на связи с отцом и командой.

Говоря о президенте Шавкат Мирзиёев, Саида Мирзиёева назвала его умение выстраивать теплые отношения с мировыми лидерами врожденным талантом. По ее словам, это связано с его харизмой и способностью располагать к себе людей. Она также отметила, что, несмотря на плотный график, президент любит готовить, хотя времени на это почти не остается.

Отвечая на вопрос о том, как президенту удалось не "зачерстветь" после многих лет работы в жесткой системе власти, Мирзиёева назвала это уникальным случаем.

"За девять лет президентства он не изменился ни на грамм", – сказала она.

По ее словам, глава государства дает своей команде свободу действий и право на первую ошибку, однако к ней самой относится особенно строго.

"Когда он меня назначил, я попросила дать мне возможность первой ошибки. Он сказал: "Тебе – не дам", – рассказала Мирзиёева.

О том, что Саида Мирзиёева стала руководителем администрации президента сообщалось в июне 2025 года.