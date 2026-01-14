Новый наставник "Реала" дал первое интервью и рассказал о своих целях

13 января новый главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Альваро Арбелоа провел первую тренировку на своем посту. А после этого он ответил на вопросы журналистов о своих планах во главе самой титулованной команды мира, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 42-летний испанский специалист 11 января возглавил мадридскую дружину после увольнения Хаби Алонсо.

"Я здесь уже 20 лет, это лучший клуб в истории. Осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень рад. Клуб создан только для побед, это наша ДНК, все это видно на нашей заполненной полке с трофеями. Я усвоил эти ценности в раздевалке, в бытность игроком и это самое важное. Это моя самая навязчивая идея. Все начинают с нуля, игроки полны энтузиазма, у меня сложилось такое впечатление. У нас есть амбиции бороться за все трофеи". Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Конечно, у некоторых любителей футбола возникает вопрос, как же Арбелоа справится со звездами королевского клуба, что не удавалось прежнему тренеру.

"Это несильно беспокоит меня, в команде отличные игроки, и все они очень хорошие парни. Никто так не заинтересован в завоевании титулов, как сами игроки. Я сказал им, что лучшим временем в моей жизни была игра за "Реал", и они должны наслаждаться этим. Они требовательны к себе, и это было хорошее первое впечатление. У нас отличный состав, ребята готовы. Давайте не будем забывать, что у нас есть игроки, завоевавшие шесть титулов Лиги чемпионов". Альваро Арбелоа

Журналисты напомнили Арбелоа о конфликте Винисиуса с Хаби Алонсо и что он собирается делать по отношению к бразильцу.

"Впереди большая часть сезона, и мы в отличной форме на всех турнирах. Важно, чтобы игроки были счастливы и получали удовольствие от игры на поле. Я не зацикливаюсь на сценариях, которые еще не произошли. Мне невероятно повезло, что у меня есть один из самых непредсказуемых игроков в мире. Хотим видеть Вини, который получает удовольствие и танцует". Альваро Арбелоа

Свой первый экзамен во главе "Реала" Арбелоа пройдет уже сегодня вечером в выездном кубковом противостоянии с "Альбасетой".

Ранее первый комментарий по своей отставке выдал и Хаби Алонсо.