#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.75
594.67
6.46
Спорт

Новый наставник "Реала" дал первое интервью и рассказал о своих целях

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 10:20 Фото: Instagram/ReaLmadrid
13 января новый главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Альваро Арбелоа провел первую тренировку на своем посту. А после этого он ответил на вопросы журналистов о своих планах во главе самой титулованной команды мира, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 42-летний испанский специалист 11 января возглавил мадридскую дружину после увольнения Хаби Алонсо.

"Я здесь уже 20 лет, это лучший клуб в истории. Осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень рад. Клуб создан только для побед, это наша ДНК, все это видно на нашей заполненной полке с трофеями. Я усвоил эти ценности в раздевалке, в бытность игроком и это самое важное. Это моя самая навязчивая идея. Все начинают с нуля, игроки полны энтузиазма, у меня сложилось такое впечатление. У нас есть амбиции бороться за все трофеи".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Конечно, у некоторых любителей футбола возникает вопрос, как же Арбелоа справится со звездами королевского клуба, что не удавалось прежнему тренеру.

"Это несильно беспокоит меня, в команде отличные игроки, и все они очень хорошие парни. Никто так не заинтересован в завоевании титулов, как сами игроки. Я сказал им, что лучшим временем в моей жизни была игра за "Реал", и они должны наслаждаться этим. Они требовательны к себе, и это было хорошее первое впечатление. У нас отличный состав, ребята готовы. Давайте не будем забывать, что у нас есть игроки, завоевавшие шесть титулов Лиги чемпионов". Альваро Арбелоа

Журналисты напомнили Арбелоа о конфликте Винисиуса с Хаби Алонсо и что он собирается делать по отношению к бразильцу.

"Впереди большая часть сезона, и мы в отличной форме на всех турнирах. Важно, чтобы игроки были счастливы и получали удовольствие от игры на поле. Я не зацикливаюсь на сценариях, которые еще не произошли. Мне невероятно повезло, что у меня есть один из самых непредсказуемых игроков в мире. Хотим видеть Вини, который получает удовольствие и танцует". Альваро Арбелоа

Свой первый экзамен во главе "Реала" Арбелоа пройдет уже сегодня вечером в выездном кубковом противостоянии с "Альбасетой".

Ранее первый комментарий по своей отставке выдал и Хаби Алонсо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Официально представлен новый главный тренер "Реала"
17:46, 26 мая 2025
Официально представлен новый главный тренер "Реала"
Экс-наставник "Реала" дал первый комментарий после своей отставки
17:29, 13 января 2026
Экс-наставник "Реала" дал первый комментарий после своей отставки
Назначен новый главный тренер мадридского "Реала"
23:42, 12 января 2026
Назначен новый главный тренер мадридского "Реала"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: